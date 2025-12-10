Lamine Yamal, furios FOTO.  Tânărul star al Barcelonei, vizibil iritat de decizia lui Hansi Flick » Reacția tehnicianului german +10 foto
Lamine Yamal foto: IMAGO
Lamine Yamal, furios FOTO. Tânărul star al Barcelonei, vizibil iritat de decizia lui Hansi Flick » Reacția tehnicianului german

Ștefan Neda
Publicat: 10.12.2025, ora 14:36
Actualizat: 10.12.2025, ora 14:37
  • Barcelona - Frankfurt 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a avut o reacție nervoasă la momentul schimbării din finalul partidei de marți.
  • După o evoluție destul de modestă, tânărul din aripa dreaptă a catalanilor a fost înlocuit în minutul 89 de Roony Bardghji.

Barcelona nu a avut parte de o partidă ușoară în fața germanilor de la Frankfurt, însă Yamal a reușit totuși o pasă decisivă la cel de-al doilea gol marcat de Jules Kounde, autor al unei „duble” care a adus cele trei puncte.

Barcelona - Frankfurt 2-1. Lamine Yamal, nervos în momentul schimbării

Barcelona a reușit să obțină, la limită, o victorie foarte importantă pentru păstrarea șanselor la primele 8 poziții, care asigură calificarea directă în faza optimilor de finală.

Yamal nu s-a remarcat prea mult în partida de marți seară de pe „Camp Nou”, în care a încasat inclusiv un cartonaș galben, în urma căruia va fi suspendat la partida următoarea din Liga Campionilor, cu Slavia Praga.

Astfel, în minutul 89, acesta a fost înlocuit de antrenorul Hansi Flick, moment care l-a iritat pe Yamal, aspect care a fost remarcat ulterior și pe banca catalanilor, potrivit marca.com.

Reacția lui Lamine Yamal la momentul schimbării
Reacția lui Lamine Yamal la momentul schimbării

Reacția lui Lamine Yamal la momentul schimbării
Ulterior, tehnicianul german a declarat că nu a fost deranjat de gesturile lui Yamal, apărându-l pe tânărul jucător.

„A fost puțin dezamăgit că a fost înlocuit, dar avea un cartonaș galben și aveam nevoie de jucători proaspeți. Nu este o problemă. Așa stau lucrurile.

Îl înțeleg, toată lumea vrea să joace, iar el crede că poate juca 100 de minute. Este tânăr, are o atitudine bună. Nu am nicio problemă cu asta. Am fost și eu jucător, accept”, a declarat Hansi Flick.

Liga Campionilor Eintracht Frankfurt barcelona hansi flick lamine yamal
