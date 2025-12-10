Lamine Yamal, furios FOTO. Tânărul star al Barcelonei, vizibil iritat de decizia lui Hansi Flick » Reacția tehnicianului german

Barcelona - Frankfurt 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a avut o reacție nervoasă la momentul schimbării din finalul partidei de marți.

După o evoluție destul de modestă, tânărul din aripa dreaptă a catalanilor a fost înlocuit în minutul 89 de Roony Bardghji.

Barcelona nu a avut parte de o partidă ușoară în fața germanilor de la Frankfurt, însă Yamal a reușit totuși o pasă decisivă la cel de-al doilea gol marcat de Jules Kounde, autor al unei „duble” care a adus cele trei puncte.

Barcelona a reușit să obțină, la limită, o victorie foarte importantă pentru păstrarea șanselor la primele 8 poziții, care asigură calificarea directă în faza optimilor de finală.

Yamal nu s-a remarcat prea mult în partida de marți seară de pe „Camp Nou”, în care a încasat inclusiv un cartonaș galben, în urma căruia va fi suspendat la partida următoarea din Liga Campionilor, cu Slavia Praga.

Astfel, în minutul 89, acesta a fost înlocuit de antrenorul Hansi Flick, moment care l-a iritat pe Yamal, aspect care a fost remarcat ulterior și pe banca catalanilor, potrivit marca.com.

Ulterior, tehnicianul german a declarat că nu a fost deranjat de gesturile lui Yamal, apărându-l pe tânărul jucător.

„A fost puțin dezamăgit că a fost înlocuit, dar avea un cartonaș galben și aveam nevoie de jucători proaspeți. Nu este o problemă. Așa stau lucrurile.

Îl înțeleg, toată lumea vrea să joace, iar el crede că poate juca 100 de minute. Este tânăr, are o atitudine bună. Nu am nicio problemă cu asta. Am fost și eu jucător, accept”, a declarat Hansi Flick.

