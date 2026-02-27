Europa și Conference League Românii și-au aflat adversarele din optimi. Misiune dificilă pentru Ionuț Radu » Tablourile complete

Andrei Rațiu (27 de ani, Rayo Vallecano), Răzvan Marin (29 de ani, AEK Atena) și Bogdan Racovițan (25 de ani) și-au aflat adversarii din optimile de finală ale Conference League.

Celta Vigo, formație la care este legitimat portarul Ionuț Radu (28 de ani), va avea o misiune dificilă în optimile de finală ale Europa League. Detalii, mai jos.

În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.

Programul optimilor de finală din Europa League

Genk - Freiburg

Bologna - AS Roma

Ferencvaros - Braga

Stuttgart - Porto

Panathinaikos - Betis

Nottingham Forest - Midtjylland

Celta Vigo - Lyon

Lille - Aston Villa

Tabloul complet al tragerii la sorți din Europa League

Programul fazei eliminatorii din Europa League:

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

12 și 19 martie 2026 Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

9 și 16 aprilie 2026 Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

30 aprilie și 7 mai 2026 Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

Ferencvaros (Marius Corbu), Panathinaikos, Lille, Stuttgart, Bologna, Celta Vigo (Ionuț Radu), Genk și Nottingham Forest au obținut calificarea în optimi, după ce și-au câștigat „dublele” din play-off.

Primele 8 clasate în grupa principală a competiției au mers direct în această fază: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg, AS Roma.

Programul optimilor de finală din Conference League

Crystal Palace - AEK Larnaca

Sigma Olomuc - Mainz

Leck Poznan - Shaktar

Samsunspor - Rayo Vallecano

AZ Alkmaar - Sparta Praga

Celjie - AEK Atena

Fiorentina - Rakow

Rijeka - Strasbourg

Tabloul Conference League/ Foto: uefa.com

Programul fazei eliminatorii din Conference League:

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

12 și 19 martie 2026 Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

9 și 16 aprilie 2026 Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

30 aprilie și 7 mai 2026 Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)

AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan li s-au alăturat lui AEK Atena (Răzvan Marin), AEK Larnaca, Mainz, Rakow (Bogdan Racovițan), Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), Șahtior, Sparta Praga și Strasbourg, după victoriile din play-off-ul pentru optimile de finală.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport