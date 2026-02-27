Europa și Conference League Românii și-au aflat adversarele din optimi. Misiune dificilă pentru Ionuț Radu » Tablourile complete

- Andrei Rațiu (27 de ani, Rayo Vallecano), Răzvan Marin (29 de ani, AEK Atena) și Bogdan Racovițan (25 de ani) și-au aflat adversarii din optimile de finală ale Conference League.
- Celta Vigo, formație la care este legitimat portarul Ionuț Radu (28 de ani), va avea o misiune dificilă în optimile de finală ale Europa League. Detalii, mai jos.
În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.
Programul optimilor de finală din Europa League
- Genk - Freiburg
- Bologna - AS Roma
- Ferencvaros - Braga
- Stuttgart - Porto
- Panathinaikos - Betis
- Nottingham Forest - Midtjylland
- Celta Vigo - Lyon
- Lille - Aston Villa
Programul fazei eliminatorii din Europa League:
- Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026
- Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026
- Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
- Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)
Ferencvaros (Marius Corbu), Panathinaikos, Lille, Stuttgart, Bologna, Celta Vigo (Ionuț Radu), Genk și Nottingham Forest au obținut calificarea în optimi, după ce și-au câștigat „dublele” din play-off.
Primele 8 clasate în grupa principală a competiției au mers direct în această fază: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg, AS Roma.
Programul optimilor de finală din Conference League
- Crystal Palace - AEK Larnaca
- Sigma Olomuc - Mainz
- Leck Poznan - Shaktar
- Samsunspor - Rayo Vallecano
- AZ Alkmaar - Sparta Praga
- Celjie - AEK Atena
- Fiorentina - Rakow
- Rijeka - Strasbourg
Programul fazei eliminatorii din Conference League:
- Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026
- Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026
- Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
- Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)
AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan li s-au alăturat lui AEK Atena (Răzvan Marin), AEK Larnaca, Mainz, Rakow (Bogdan Racovițan), Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), Șahtior, Sparta Praga și Strasbourg, după victoriile din play-off-ul pentru optimile de finală.