Europa și Conference League Românii și-au aflat adversarele din optimi. Misiune dificilă pentru Ionuț Radu » Tablourile complete
Europa League și Conference League/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Europa League

Europa și Conference League Românii și-au aflat adversarele din optimi. Misiune dificilă pentru Ionuț Radu » Tablourile complete

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 15:24
  • Andrei Rațiu (27 de ani, Rayo Vallecano), Răzvan Marin (29 de ani, AEK Atena) și Bogdan Racovițan (25 de ani) și-au aflat adversarii din optimile de finală ale Conference League.
  • Celta Vigo, formație la care este legitimat portarul Ionuț Radu (28 de ani), va avea o misiune dificilă în optimile de finală ale Europa League. Detalii, mai jos.

În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.

Programul optimilor de finală din Europa League

  • Genk - Freiburg
  • Bologna - AS Roma
  • Ferencvaros - Braga
  • Stuttgart - Porto
  • Panathinaikos - Betis
  • Nottingham Forest - Midtjylland
  • Celta Vigo - Lyon
  • Lille - Aston Villa
Tabloul complet al tragerii la sorți din Europa League Tabloul complet al tragerii la sorți din Europa League
Tabloul complet al tragerii la sorți din Europa League

Programul fazei eliminatorii din Europa League:

  • Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026
  • Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026
  • Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
  • Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

Ferencvaros (Marius Corbu), Panathinaikos, Lille, Stuttgart, Bologna, Celta Vigo (Ionuț Radu), Genk și Nottingham Forest au obținut calificarea în optimi, după ce și-au câștigat „dublele” din play-off.

Primele 8 clasate în grupa principală a competiției au mers direct în această fază: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Braga, Freiburg, AS Roma.

Programul optimilor de finală din Conference League

  • Crystal Palace - AEK Larnaca
  • Sigma Olomuc - Mainz
  • Leck Poznan - Shaktar
  • Samsunspor - Rayo Vallecano
  • AZ Alkmaar - Sparta Praga
  • Celjie - AEK Atena
  • Fiorentina - Rakow
  • Rijeka - Strasbourg
Tabloul Conference League/ Foto: uefa.com Tabloul Conference League/ Foto: uefa.com
Tabloul Conference League/ Foto: uefa.com

Programul fazei eliminatorii din Conference League:

  • Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026
  • Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026
  • Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
  • Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)

AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc și Lech Poznan li s-au alăturat lui AEK Atena (Răzvan Marin), AEK Larnaca, Mainz, Rakow (Bogdan Racovițan), Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), Șahtior, Sparta Praga și Strasbourg, după victoriile din play-off-ul pentru optimile de finală.

optimi de finala tragere la sorti europa league conference league
