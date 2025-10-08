„Puneți întrebări despre fotbal” Tensiuni la conferința Moldovei: „Lăsați politica!” » Selecționerul a intervenit: „O spun ca să nu fie dubii” +22 foto
„Puneți întrebări despre fotbal” Tensiuni la conferința Moldovei: „Lăsați politica!” » Selecționerul a intervenit: „O spun ca să nu fie dubii”

Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 08.10.2025, ora 20:10
Actualizat: 08.10.2025, ora 20:22
  • Lilian Popescu, 51 de ani, noul selecționer al Republicii Moldova, a fost întrebat la conferința de miercuri ce înseamnă pentru țara sa victoria partidului pro-european la alegeri. 
  • Ofițerul de presă nu a vrut să se răspundă: „Lăsăm politica la o parte astăzi”. Dar antrenorul a transmis un mesaj: „Noi suntem fericiți”.  
  • Meciul amical România - Republica Moldova se va disputa joi, de la ora 21:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Duminică, 28 septembrie, Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova.

La putere de patru ani, PAS a învins Blocul Patriotic pro-rus, susținut de Moscova, care a fost acuzată că a încercat să influențeze alegerile.

Subiectul alegerilor în Moldova a fost blocat: „Lăsăm politica la o parte astăzi”

Doar zece zile mai târziu, naționala Republicii Moldova a venit la București pentru amicalul de joi cu „tricolorii”, pe Arena Națională.

Miercuri seară, la conferința de la stadionul Steaua, noul selecționer, Lilian Popescu, și căpitanul Vadim Rață (FC Argeș) au fost întrebați:

„Ce înseamnă pentru Moldova faptul că PAS a câștigat alegerile? Cum vedeți direcțiile pro-europeană și pro-rusă din Moldova?”.

A vrut să răspundă, dar ofițerul de presă al federației (FMF) de la Chișinău nu l-a lăsat.

„Ce tangență are această întrebare cu fotbalul?”, a întrebat purtătoarea de cuvânt FMF.

I s-a spus că selecționerul și căpitanul trăiesc în Moldova, e vorba de viața lor și a compatrioților.

„Cred că ar fi mai bine să puneți întrebări legate de fotbal și de meciul de mâine (n.r. - joi). Lăsăm politica la o parte astăzi”, a afirmat ofițerul de presă.

S-a temut de o posibilă reacție FIFA, care nu acceptă implicarea sportivilor în politică.

Selecționerul Republicii Moldova: „Noi suntem fericiți. Avem drumul nostru și mergem pe drumul nostru”

Antrenorul Popescu, 51 de ani, de-abia numit la națională în locul lui Serghei Cleșcenco, a vrut să transmită totuși un mesaj.

„Ca să nu fie dubii. Noi suntem fericiți. Avem drumul nostru și mergem pe drumul nostru. Punct”.

Atât. Nu a mai vrut să zică nimic. Când reporterul a încercat să continue, tehnicianul a repetat apăsat: „Punct”.

Conferință Republica Moldova FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Conferință Republica Moldova FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

