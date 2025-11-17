Concurență pentru FCSB Anunț din Ucraina: cine ar vrea să-l transfere pe jucătorul pentru care negociază campioana

Lindon Emerllahu (22 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, ar fi dorit de o echipă din prima ligă a Ucrainei.

Kosovarul este dorit de FCSB, care a demarat deja negocierile cu CFR, însă are un nou rival pentru transfer.

Lindon Emerllahu ar fi dorit în Ucraina

Lindon Emerllahu s-ar afla pe radarul celor de la Metalist Harkov, formația de pe locul 9 în prima ligă a Ucrainei.

Deși mijlocașul kosovar are contractul valabil cu CFR Cluj până în 2028, echipa ucraineană ar fi dispusă să plătească clauza de reziliere a fotbalistului și mutarea ar fi aproape sigură, potrivit sport.ua.

1.800.000 de euro este clauza de reziliere a contractului lui Lindon Emerllahu cu CFR Cluj

Lindon Emerllahu a mai fost dorit în prima ligă din Ucraina. Mijlocașul kosovar a fost curtat, iarna trecută, când era legitimat la FC Ballkani, de Kolos Kovalivka.

Transferul lui Emerllahu ar putea fi salvarea financiară a lui CFR Cluj

Situația financiară a celor de la CFR Cluj este una delicată, după ce clubul din Gruia s-a angajat să plătească salarii uriașe pentru nivelul Ligii 1.

Echipa de pe „Dr. Constantin Rădulescu” a scăpat de depunctare întrucât a stins o parte din datorii și ar mai avea de plătit 600.000 de euro, conform prosport.ro.

Astfel, presiunea financiară ar putea forța mutarea lui Lindon Emerllahu la Metalist Harkov, căci dacă ucrainenii ar achita clauza de reziliere a kosovarului, CFR Cluj ar scăpa de datorii.

Când am venit la club, doar aia m-a interesat, situația financiară Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Cifrele lui Lindon Emerllahu

Kosovarul a ajuns la CFR Cluj în februarie 2025, în schimbul a 700.000 de euro, și s-a impus în lotul ardelenilor.

Mijlocașul a strâns 36 de meciuri în tricoul „feroviarilor”, a marcat 6 goluri și a oferit 4 pase decisive. Totuși, majoritatea reușitelor au avut loc în această stagiune.

4 goluri a marcar Lindon Emerllahu, pentru CFR Cluj, în sezonul 2025-2026

Fotbalistul a strâns 12 selecții pentru prima reprezentativă a statului Kosovo, marcând un gol, în iunie 2025, împotriva Armeniei, 5-2.

