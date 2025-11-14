„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!”

Kurt Zouma (31 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, a recunoscut că a semnat cu echipa din Gruia fără să știe detalii despre România.

În prezent, francezul este cel mai bine plătit jucător din Liga 1.

Kurt Zouma a fost unul dintre transferurile răsunătoare pe care CFR Cluj le-a realizat în perioada de mercato din vara acestui an.

Kurt Zouma a semnat cu CFR fără să știe nimic despre România

Deși a semnat cu echipa din Gruia, fundașul care a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea nu știa ce îl așteaptă în Europa de Est.

„ Viața în Cluj e bună. Am fost surprins, pentru că nu auzisem de România înainte, așa că descopăr o nouă cultură aici pentru familia mea.

Mă bucur să fiu aici. Da, descopăr lucruri noi aici, mai ales că sosesc din Arabia Saudită”, a declarat Kurt Zouma, potrivit digisport.ro.

De la sosirea în Liga 1, cota de piață a fundașului a scăzut cu 2 milioane de euro.

8.000.000 de euro este cota de piață actuală a lui Kurt Zouma, arată transfermarkt.com

Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Liga 1

Stoperul francez a fost convins să vină în România de salariul uriaș pe care îl încasează la CFR Cluj, dar și de fostul său coleg de la Al-Orobah, Karlo Muhar.

„Am vorbit cu el de vreo 4-5 ori și mă tot întreba «hai, când vii?». «Vin, frate, gata!».

L-am întrebat cum e viața aici, cum sunt oamenii, cum e orașul. Mi-a spus că viața o să fie bună, că familia o să fericită și nu m-a mințit.

Îmi place aici pentru că este mai liniștit decât în Londra, traficul este ok”, a continuat francezul.

40.000 de euro per lună încasează Kurt Zouma la CFR Cluj, fiind cel mai bine plătit jucător din Liga 1

Kurt Zouma și-a amintit de singurul român alături de care a jucat în Franța: „Ce băiat!”

Fundașul a fost coleg de echipă cu Bănel Nicoliță, la Saint-Etienne, în perioada 2011-2014. Cei doi fotbaliști se aflau în perioade diferite ale carierei.

În timp ce fostul internațional român atingea apogeul, Kurt Zouma debuta în fotbalul profesionist.

„ Ce băiat. Când era el acolo, eu abia promovasem la echipa mare. Cred că mi-a dat o pasă sau două de gol. Ce băiat!

Mereu se lupta pe teren, alerga, mi-a plăcut mult. Nu am mai vorbit. În fotbal, se întâmplă ca oamenii să o ia în direcții diferite”, a spus fundașul, conform sursei citate.

