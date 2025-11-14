„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!”

- Kurt Zouma (31 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, a recunoscut că a semnat cu echipa din Gruia fără să știe detalii despre România.
- În prezent, francezul este cel mai bine plătit jucător din Liga 1.
Kurt Zouma a fost unul dintre transferurile răsunătoare pe care CFR Cluj le-a realizat în perioada de mercato din vara acestui an.
Kurt Zouma a semnat cu CFR fără să știe nimic despre România
Deși a semnat cu echipa din Gruia, fundașul care a câștigat Liga Campionilor alături de Chelsea nu știa ce îl așteaptă în Europa de Est.
„Viața în Cluj e bună. Am fost surprins, pentru că nu auzisem de România înainte, așa că descopăr o nouă cultură aici pentru familia mea.
Mă bucur să fiu aici. Da, descopăr lucruri noi aici, mai ales că sosesc din Arabia Saudită”, a declarat Kurt Zouma, potrivit digisport.ro.
De la sosirea în Liga 1, cota de piață a fundașului a scăzut cu 2 milioane de euro.
Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Liga 1
Stoperul francez a fost convins să vină în România de salariul uriaș pe care îl încasează la CFR Cluj, dar și de fostul său coleg de la Al-Orobah, Karlo Muhar.
„Am vorbit cu el de vreo 4-5 ori și mă tot întreba «hai, când vii?». «Vin, frate, gata!».
L-am întrebat cum e viața aici, cum sunt oamenii, cum e orașul. Mi-a spus că viața o să fie bună, că familia o să fericită și nu m-a mințit.
Îmi place aici pentru că este mai liniștit decât în Londra, traficul este ok”, a continuat francezul.
Kurt Zouma și-a amintit de singurul român alături de care a jucat în Franța: „Ce băiat!”
Fundașul a fost coleg de echipă cu Bănel Nicoliță, la Saint-Etienne, în perioada 2011-2014. Cei doi fotbaliști se aflau în perioade diferite ale carierei.
În timp ce fostul internațional român atingea apogeul, Kurt Zouma debuta în fotbalul profesionist.
„Ce băiat. Când era el acolo, eu abia promovasem la echipa mare. Cred că mi-a dat o pasă sau două de gol. Ce băiat!
Mereu se lupta pe teren, alerga, mi-a plăcut mult. Nu am mai vorbit. În fotbal, se întâmplă ca oamenii să o ia în direcții diferite”, a spus fundașul, conform sursei citate.