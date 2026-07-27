Messi scapă de suspendare! Anul trecut a fost sancționat de MLS, însă acum nu va fi pedepsit pentru același gest

Lionel Messi (39 de ani), atacantul lui Inter Miami, a scăpat de suspendare după ce a anunțat că nu va juca din nou în All-Star Game.

Meciul demonstrativ dintre vedetele MLS și cele din Liga MX (primul eșalon din Mexic) va avea loc joi dimineață, de la ora 3:00.

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Lionel Messi fusese ales prin votul fanilor să joace în All Star Game pentru echipa vedetelor din MLS.

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La fel ca anul trecut, argentinianul a anunțat că nu va participa. De data aceasta va scăpa de suspendarea de un meci cu care s-a ales în 2025.

Atât Messi, cât și Rodrigo de Paul vor fi absenți, fiind încă în vacanță după ce au jucat finala Campionatului Mondial pe care Argentina a pierdut-o în fața Spania, 0-1 după prelungiri.

„Înainte de startul sezonului 2026, MLS și Asociația Jucătorilor din MLS au ajuns la un acord ca echipele să se înțeleagă cu fiecare jucător convocat la Mondial în parte pentru a ajunge la un acord în privința perioadei de odihnă pe care o va avea după încheierea turneului. În urma acestui acord, Rodrigo de Paul și Lionel Messi nu vor participa la MLS All Star Game”, a anunțat liga americană.

În 2025, Messi și Jordi Alba au anunțat că nu vor participa la eveniment cu câteva ore înainte de start. Pentru că nu erau accidentați, au fost suspendați pentru următorul meci din campionat, conform regulamentului MLS.

Chiar dacă cei doi argentinieni vor lipsi, din lotul MLS vor face parte 9 jucători care au participat la Cupa Mondială, cel mai important nume fiind sud-coreeanul Heung-min Son de la LA FC.

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