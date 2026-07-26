„N-aveam cum să refuz”   Luca Stancu a explicat cum a semnat cu FCSB, deși ajunsese la un acord cu alt club: „Nu mă gândeam niciodată”

Csikszereda - FCSB 0-2. Luca Stancu (21 de ani), noul transfer al roș-albaștrilor, a vorbit despre debutul său la echipa antrenată de Marius Baciu (51 de ani).

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Luca Stancu a fost introdus pe teren în minutul 76, în locul lui David Popa, și a bifat primele minute pentru FCSB, echipa pe care o susține de mic.

Csikszereda - FCSB 0-2 . Luca Stancu: „Întotdeauna am visat să joc la echipa asta”

Luca Stancu a fost nerăbdător să evolueze pentru FCSB, moment care a venit la Miercurea Ciuc, în etapa #2.

„Am debutat. Întotdeauna am visat să joc la echipa asta. Țin minte, veneam cu familia la meciuri și nu mă gândeam niciodată că o să ajung aici. Suntem fani Steaua (n.r. FCSB).

Am avut emoții când am debutat prima oară în Liga 1. Astăzi (n.r. duminică) am fost puțin mai retras. Am așteptat să debutez. N-am venit de foarte mult timp.

Am găsit un grup frumos, un grup unit. Mult mai puternici decât anul trecut, zic eu. Înfometați de trofee. Mister (n.r. Marius Baciu) mi-a acordat încredere. Mi-a spus întotdeauna să am încredere în mine, să joc cum știu eu, cum am făcut-o și la Sibiu (n.r. la Hermannstadt). Și că va fi totul bine”, a declarat Luca Stancu la Prima Sport.

Luca Stancu a explicat și cum a ajuns să semneze cu FCSB, după ce inițial ajunsese la un acord cu FC Argeș.

„Au fost niște discuții (n.r. cu FC Argeș), înainte să aflu că FCSB mă vrea. Am avut câteva discuții cu cei de la FC Argeș, ne înțelesesem oarecum și după am aflat de FCSB și am ales să vin aici.

N-aveam cum să refuz oferta asta”, a mai transmis tânărul fundaș dreapta.

FOTO. Golul înscris de Risto Radunovic în Csikszereda - FCSB 0-2

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