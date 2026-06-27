Decizie în privința lui Messi  Ce se va întâmpla cu starul Argentinei la meciul care va fi arbitrat de Istvan Kovacs

Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul Argentinei, a anunțat că Lionel Messi (39 de ani) nu se va regăsi în echipa de start în meciul cu Iordania, ultimul din grupa J de la CM 2026.

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Argentina este deja calificată în șaisprezecimile competiției, acolo unde va da peste Capul Verde, naționala care a produs marea surpriză la prima participare din istorie la un turneu final.

Lionel Messi va fi rezervă cu Iordania

Deși a strălucit până acum la Mondial, reușind să înscrie 5 goluri în două meciuri și să devină cel mai bun marcator din istoria competiției (18 reușite), Lionel Messi va fi rezervă în duelul cu Iordania de duminică.

Anunțul a fost făcut chiar de selecționerul Lionel Scaloni.

„Leo va începe pe bancă. Îți răspund (n.r. unui jurnalist, Enrique Macaya Marquez) pentru că meriți un răspuns sincer. Leo va intra pe teren puțin mai târziu”, a declarat Scaloni, conform reuters.com.

Selecționerul Argentinei a respins ulterior ideea conform căreia și-ar menaja titularii înainte de fazele eliminatorii.

„Cei care vor juca mâine (n.r. duminică) merită să joace, fac parte din această echipă. Tot efortul pe care l-am depus la antrenamente se datorează și lor, de aceea suntem aici. Ei dau totul chiar și atunci când nu joacă.

Mi-ar plăcea să le ofer tuturor minute pe teren, iar când am ocazia o fac, pentru că merită. Sunt și ei jucători extraordinari.

Visul oricărui antrenor este ca echipa să joace la același nivel indiferent de jucătorii care intră pe teren.

Când porți acest tricou și intri într-un meci, nu contează dacă partida este decisivă sau nu. Vei face tot posibilul să câștigi, nimic nu se schimbă. Suntem la fel de motivați ca în prima zi”, a mai adăugat tehnicianul.

Iordania joacă de obicei cu cinci fundași și luăm în calcul posibilitatea ca, dacă vom întâmpina dificultăți, să fim nevoiți să schimbăm puțin abordarea tactică. Suntem pregătiți să facem anumite schimbări dacă meciul devine complicat, în funcție de modul în care va evolua adversarul. Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei

Confruntarea dintre Argentina și Iordania, care este deja eliminată, va fi arbitrată de românul Istvan Kovacs, care va bifa a doua sa prezență la CM 2026, după ce a mai oficiat Tunisia - Japonia 0-4.

Clasament Grupa J

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. ARGENTINA 2 6 2. Austria 2 3 3. Algeria 2 3 4. Iordania 2 0

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:

1. Lionel Messi - 18 goluri

2. Kylian Mbappe/Miroslav Klose - 16 goluri

3. Ronaldo Nazario - 15 goluri

4. Gerd Muller - 14 goluri

5. Just Fontaine - 13 goluri

6. Pele - 12 goluri

7. Sandor Kocsis/Jurgen Klinsmann - 11 goluri

8. Harry Kane/Cristiano Ronaldo/Teofilo Cubillas/Thomas Muller/Grzegorz Lato - 10 goluri

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