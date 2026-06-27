Bătaie pe vedeta Argeșului EXCLUSIV. Negocieri cu golgheterul piteștenilor: „Am primit oferta, sunt în contact cu ei” » Dorit și de rivalele din Liga 1
Adel Bettaieb/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Bătaie pe vedeta Argeșului EXCLUSIV. Negocieri cu golgheterul piteștenilor: „Am primit oferta, sunt în contact cu ei” » Dorit și de rivalele din Liga 1

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 10:02
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 12:44
  • Adel Bettaieb (29 de ani), golgheterul lui FC Argeș în sezonul trecut, a vorbit despre situația sa într-un interviu exclusiv acordat GOLAZO.ro.
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Sosit liber de contract în vara anului 2025 la gruparea din Trivale, după despărțirea de U Cluj, atacantul tunisian a fost principala gură de foc a formației antrenate de Bogdan Andone, care a terminat stagiunea precedentă pe locul 6.

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În urmă cu câteva zile, Dani Coman, președintele clubului afirma că Bettaieb a refuzat prelungirea contractului cu piteștenii, scadent pe 30 iunie.

Motivul? Fotbalistul de 29 de ani ar avea o ofertă din China, unde ar urma să primească un salariu mult mai mare.

„Bettaieb nu mai vine la FC Argeș. Am înțeles că va merge în China, acolo unde a primit o ofertă de 40.000 de euro pe lună. Și noi îi făcusem o ofertă bună de salariu, dar în niciun caz la banii ăștia”, a declarat Dani Coman, potrivit prosport.ro.

Adel Bettaieb poate rămâne la FC Argeș: „Sunt în contact cu ei”

Atacantul nu a făcut deplasarea cu FC Argeș în cantonamentul din Slovenia, unde piteștenii se pregătesc de noul sezon.

Contactat de GOLAZO.ro, Bettaieb susține că nu a luat încă o decizie cu privire la viitorul său și lasă deschisă posibilitatea de a continua și în sezonul viitor la formația lui Bogdan Andone.

„Am primit ofertă de prelungire și încă sunt în contact cu antrenorul, președintele, practic cu toată lumea de la club.

La FC Argeș am avut un an fantastic. Am cunoscut oameni extraordinari și îi respect cu adevărat pe toți cei de acolo, iar ei știu foarte bine ce simt pentru ei. Va fi întotdeauna clubul meu, clubul pe care îl iubesc.

Vom vedea ce va fi. În fotbal se poate întâmpla orice și nu exclud nicio posibilitate”, a declarat Adel Bettaieb, pentru GOLAZO.ro.

11 goluri și două pase decisive a bifat Bettaieb pentru FC Argeș în 38 de meciuri/ Foto: GOLAZO.ro 11 goluri și două pase decisive a bifat Bettaieb pentru FC Argeș în 38 de meciuri/ Foto: GOLAZO.ro
11 goluri și două pase decisive a bifat Bettaieb pentru FC Argeș în 38 de meciuri/ Foto: GOLAZO.ro

Adel Bettaieb: „Am primit destul de multe oferte din străinătate”

Tunisianul a dezvăluit că în acest moment are pe masă mai multe oferte din străinătate, dar și din România.

„Într-adevăr, am primit destul de multe oferte din străinătate, unele dintre ele fiind foarte interesante. Agentul meu este în contact și cu câteva cluburi din România.

Perioada de transferuri este destul de lungă, iar eu îmi doresc doar să fac cele mai bune alegeri pentru cariera și familia mea”, a concluzionat Bettaieb.

900.000 de euro
este cota lui Adel Bettaieb, potrivit transfermarkt.ro
  • Crescut la academia celor de la Angers, Bettaieb a mai evoluat de-a lungul timpului pentru UR La Louviere (Belgia), Dudelange (Luxemburg), Umraniyespor, Boluspor (ambele Turcia), Poli Iași și U Cluj.

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