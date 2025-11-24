Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă

Cincinnati - Inter Miami 0-4. Lionel Messi (38 de ani) continuă să scrie istorie în MLS.

Decisiv la fiecare reușită, argentinianul a adus calificarea în premieră în finala Conferinței de Est pentru Inter Miami.

Messi are parte de un sezon extraordinar în tricoul formației din Florida, unde, de această dată, va lupta pentru un loc în marea finală a play-off-ului MLS.

Cincinnati - Inter Miami 0-4 . Lionel Messi, decisiv în calificarea în finala Conferinței de Est

Leo Messi a deschis scorul în minutul 19 pentru echipa sa, iar în partea secundă a pasat decisiv de trei ori, pentru golul lui Silvetti ('57) și „dubla” lui Allende ('62, '74).

Cu aceste reușite, Messi a ajuns la 35 de goluri și 25 de pase decisive în 32 de partide din actualul sezon.

În plus, campionul mondial a stabilit un nou record în play-off-ul MLS, cu 12 contribuții: 6 goluri și 6 pase decisive.

Messi mai are nevoie de doar 4 reușite pentru a atinge borna impresionantă de 900 de goluri în carieră.

1.300 de contribuții la reușitele echipelor sale a acumulat Lionel Messi: 896 de goluri și 404 pase decisive

Javier Mascherano: „Au făcut un meci perfect”

Fost coechipier cu Messi la Barcelona, Mascherano este acum antrenor la Inter Miami și a vorbit despre performanța reușită de echipa sa.

„Sunt mândru de cum a jucat echipa pe un teren foarte, foarte dificil și împotriva unui adversar foarte, foarte dur.

Cred că din primul minut nu ne-am abținut de la joc. A fost vorba despre a ne concentra asupra meciului și despre a fi noi înșine.

Cred că astăzi jucătorii au făcut o partidă, practic, perfectă”, a declarat antrenorul Javier Mascherano, potrivit apnews.ro.

În finala Conferinței de Est, Inter Miami va da peste New York City, iar în cea din Vest se vor duela Vancouver Whitecaps și câștigătoarea dintre San Diego FC și Minnesota.

