Messi, proprietar de club Starul argentinian a cumpărat o echipă din Spania: „Consolidează legăturile strânse cu Barcelona”

Lionel Messi (38 de ani), starul lui Inter Miami, a devenit noul proprietar al clubului catalan Cornella, din liga a cincea spaniolă.

Lionel Messi se întoarce în Spania, dar nu ca jucător, ci ca proprietar al unui club. Joi, Cornella a confirmat printr-un comunicat oficial achiziția starului argentinian.

După 16 ani petrecuți la Barcelona, timp în care a scris istorie, Lionel Messi s-a întors în fotbalul spaniol. Argentinianul a cumpărat clubul catalan Cornella, din liga a cincea spaniolă.

„UE Cornella anunță că Leo Messi, de opt ori câștigător al Balonului de Aur, a oficializat achiziția clubului.

Această mișcare consolidează legăturile strânse ale lui Messi cu Barcelona și angajamentul său față de dezvoltarea sportului și a talentelor locale din Catalonia.

Sosirea lui Leo Messi marchează începutul unui nou capitol în istoria clubului, menit să stimuleze creșterea atât din punct de vedere sportiv, cât și instituțional, să consolideze fundamentele acestuia și să continue investițiile în talente.

Proiectul se bazează pe o viziune pe termen lung și pe un plan strategic care îmbină ambiția, sustenabilitatea și o legătură puternică cu rădăcinile sale locale”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

672 de goluri a înscris Lionel Messi pentru Barcelona, în 778 de meciuri

Stadionul clubului Cornella are o capacitate de 1.500 de locuri, iar jucători precum David Raya, portarul lui Arsenal, Jordi Alba sau Gerard Martin, actualul jucător al Barcelonei, au fost crescuți de această echipă.

În acest moment, Cornella se află pe locul 3 în Grupa 5 din liga a cincea din Spania, cu 55 de puncte acumulate în 30 de meciuri.

Messi se alătură jucătorilor care au ales să investească în cadrul cluburilor. În februarie anul acesta, Cristiano Ronaldo a achiziționat 25% din acțiunile clubului spaniol Almeria.

De asemenea, Jordi Alba, alături de Thiago Alcantara și alți investitori, au achiziționat clubul L’Hospitalet, care evoluează în aceeași divizie cu noua echipă al lui Messi, Cornella.

Gerard Pique investește în clubul FC Andorra, iar David Beckham este cunoscut pentru deținerea lui Inter Miami, echipă la care evoluează Lionel Messi în acest moment.

Lionel Messi, carieră impresionantă

La vârsta de 17 ani, 10 luni și 7 zile, Lionel Messi a marcat primul său gol pentru echipa mare a Barcelonei, împotriva celor de la Albacete, într-o partidă disputată în La Liga, în mai 2005.

Messi a intrat pe teren în locul lui Samuel Eto'o și a avut nevoie doar de trei minute pentru a înscrie primul din cele 672 de goluri marcate pentru Barcelona.

A petrecut 16 ani la clubul catalan, pentru care a jucat 778 de meciuri. A câștigat 10 titluri în La Liga, 7 Cupe și Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor.

În august 2021, Lionel Messi s-a transferat la PSG, formație pentru care a jucat 75 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

După experiența din Franța, Messi a semnat cu Inter Miami, în iunie 2023, echipă pentru care evoluează și în prezent.

Pentru formația americană a înscris 83 de goluri în 96 de meciuri. A oferit și 44 de pase decisive.

116 goluri a înscris Lionel Messi pentru naționala Argentinei în 198 de meciuri

În 2012, Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic (91), dintre care 79 pentru Barcelona și 12 pentru naționala Argentinei.

