Messi, proprietar de club Starul argentinian a cumpărat o echipă din Spania: „Consolidează legăturile strânse cu Barcelona"
Publicat: 16.04.2026, ora 23:17
  • Lionel Messi (38 de ani), starul lui Inter Miami, a devenit noul proprietar al clubului catalan Cornella, din liga a cincea spaniolă.

Lionel Messi se întoarce în Spania, dar nu ca jucător, ci ca proprietar al unui club. Joi, Cornella a confirmat printr-un comunicat oficial achiziția starului argentinian.

Liga 1, în același timp cu CM 2026 Sezonul 2026/2027 din România va începe în timpul Campionatului Mondial!
Citește și
Liga 1, în același timp cu CM 2026 Sezonul 2026/2027 din România va începe în timpul Campionatului Mondial!
Citește mai mult
Liga 1, în același timp cu CM 2026 Sezonul 2026/2027 din România va începe în timpul Campionatului Mondial!

Lionel Messi a cumpărat clubul Cornella

După 16 ani petrecuți la Barcelona, timp în care a scris istorie, Lionel Messi s-a întors în fotbalul spaniol. Argentinianul a cumpărat clubul catalan Cornella, din liga a cincea spaniolă.

„UE Cornella anunță că Leo Messi, de opt ori câștigător al Balonului de Aur, a oficializat achiziția clubului.

Această mișcare consolidează legăturile strânse ale lui Messi cu Barcelona și angajamentul său față de dezvoltarea sportului și a talentelor locale din Catalonia.

Sosirea lui Leo Messi marchează începutul unui nou capitol în istoria clubului, menit să stimuleze creșterea atât din punct de vedere sportiv, cât și instituțional, să consolideze fundamentele acestuia și să continue investițiile în talente.

Proiectul se bazează pe o viziune pe termen lung și pe un plan strategic care îmbină ambiția, sustenabilitatea și o legătură puternică cu rădăcinile sale locale”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

672 de goluri
a înscris Lionel Messi pentru Barcelona, în 778 de meciuri

Stadionul clubului Cornella are o capacitate de 1.500 de locuri, iar jucători precum David Raya, portarul lui Arsenal, Jordi Alba sau Gerard Martin, actualul jucător al Barcelonei, au fost crescuți de această echipă.

În acest moment, Cornella se află pe locul 3 în Grupa 5 din liga a cincea din Spania, cu 55 de puncte acumulate în 30 de meciuri.

Messi se alătură jucătorilor care au ales să investească în cadrul cluburilor. În februarie anul acesta, Cristiano Ronaldo a achiziționat 25% din acțiunile clubului spaniol Almeria.

De asemenea, Jordi Alba, alături de Thiago Alcantara și alți investitori, au achiziționat clubul L’Hospitalet, care evoluează în aceeași divizie cu noua echipă al lui Messi, Cornella.

Gerard Pique investește în clubul FC Andorra, iar David Beckham este cunoscut pentru deținerea lui Inter Miami, echipă la care evoluează Lionel Messi în acest moment.

Lionel Messi, carieră impresionantă

La vârsta de 17 ani, 10 luni și 7 zile, Lionel Messi a marcat primul său gol pentru echipa mare a Barcelonei, împotriva celor de la Albacete, într-o partidă disputată în La Liga, în mai 2005.

Messi a intrat pe teren în locul lui Samuel Eto'o și a avut nevoie doar de trei minute pentru a înscrie primul din cele 672 de goluri marcate pentru Barcelona.

A petrecut 16 ani la clubul catalan, pentru care a jucat 778 de meciuri. A câștigat 10 titluri în La Liga, 7 Cupe și Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor.

În august 2021, Lionel Messi s-a transferat la PSG, formație pentru care a jucat 75 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

După experiența din Franța, Messi a semnat cu Inter Miami, în iunie 2023, echipă pentru care evoluează și în prezent.

Pentru formația americană a înscris 83 de goluri în 96 de meciuri. A oferit și 44 de pase decisive.

116 goluri
a înscris Lionel Messi pentru naționala Argentinei în 198 de meciuri

În 2012, Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic (91), dintre care 79 pentru Barcelona și 12 pentru naționala Argentinei.

Citește și

Semifinalele Europa League Radu a luat 6 goluri de la Freiburg și Celta a fost eliminată. Cum arată penultimul act
Europa League
23:58
Semifinalele Europa League Radu a luat 6 goluri de la Freiburg și Celta a fost eliminată. Cum arată penultimul act
Citește mai mult
Semifinalele Europa League Radu a luat 6 goluri de la Freiburg și Celta a fost eliminată. Cum arată penultimul act
Liga 1, în același timp cu CM 2026 Sezonul 2026/2027 din România va începe în timpul Campionatului Mondial!
Superliga
22:20
Liga 1, în același timp cu CM 2026 Sezonul 2026/2027 din România va începe în timpul Campionatului Mondial!
Citește mai mult
Liga 1, în același timp cu CM 2026 Sezonul 2026/2027 din România va începe în timpul Campionatului Mondial!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Nationala
10:19
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Citește mai mult
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Superliga
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Citește mai mult
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Superliga
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Citește mai mult
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Fotbal feminin
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:57
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
