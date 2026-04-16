Joi, Comitetul Executiv al FRF a aprobat calendarele competiționale ale sezonului 2026/2027 pentru Liga 1 și Cupa României.

Prima etapă a viitorului sezon din Liga 1 va începe pe 11-12 iulie, perioadă în care se desfășoară Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie).

Play-off-ul și play-out-ul din sezonul viitor vor începe pe 20-21 martie 2027, iar campionatul va lua sfârșit pe 29-30 mai 2027, atunci când se desfășoară ultima etapă din play-off.

Programul Ligii 1 pentru sezonul 2026/2027

Supercupa României va avea loc pe 4 iulie, între câștigătoarea actualei ediții din Liga 1 și echipa care cucerește Cupa României.

„Prima etapă din viitorul sezon al SuperLigii este programată în weekend-ul 11-12 iulie, urmând a se intra în pauza de iarnă odată cu ultimul meci din etapa 21, programată în 19-20 decembrie 2026.

SuperLiga se va relua în 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 20-21 martie 2027. Etapa 10 din play-off se va juca în 29-30 mai 2027.

Supercupa României, ediția 2026, urmează să se dispute în săptămâna premergătoare startului noului sezon din SuperLiga, pe terenul campioanei, mai exact pe 4 iulie”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Astfel, prima etapă din viitorul sezon din Liga 1 va începe în aceeași perioadă în care se desfășoară Campionatul Mondial.

În weekend-ul 11-12 iulie sunt programate ultimele două sferturi de finală ale turneului găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Semifinalele au loc pe 14 și 15 iulie, finala mică se va juca pe 18 iulie la Miami, iar marea finală este programată duminică, 19 iulie, la New York.

Actualul sezon din Liga 1 a început pe 11 iulie 2025, cu meciurile dintre Metaloglobus - U Cluj (1-4) și FC Argeș - Rapid (0-2).

Detalii despre Cupa României, ediția 2026/2027

În ceea ce privește Cupa României, prima etapă a grupelor din faza regională este programată pe 8 iulie 2026. Finala competiției va fi pe 12 mai 2027.

„În ceea ce privește Cupa României Betano, aceasta va debuta pe 8 iulie 2026, cu prima etapă a grupelor din faza regioanlă a competiției, și se va încheia cu finala programată pe 12 mai 2027.

Începând cu următorul sezon, pentru a asigura fiecărei echipe participante în faza grupelor cel puţin un joc disputat pe teren propriu, programul meciurilor va fi stabilit conform noilor modificări ale articolului 30 din ROAF. Noutatea constă în faptul că meciurile echipelor din Urna 1 și Urna 2 vor fi unul acasă și unul în deplasare atunci când joacă între ele.

De asemenea, din sezonul viitor, ordinea etapelor va fi stabilită pentru fiecare grupă în parte, astfel încât în fiecare rundă să se dispute cel puțin un meci între două echipe din Urna 1”, a mai transmis FRF.

Calendarul Cupei României, sezonul 2026/2027:

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 8/11/15 iulie 2026

8/11/15 iulie 2026 Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAȚIONALĂ

Turul I: 29 iulie 2026

29 iulie 2026 Turul II: 5 august 2026

5 august 2026 Turul III: 12 august 2026

12 august 2026 Play-off: 19 august 2026

19 august 2026 Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

2 septembrie 2026 Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

28 octombrie 2026 Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

2 decembrie 2026 Sferturi de finală: 3 martie 2027

3 martie 2027 Semifinale: 21 aprilie 2027

21 aprilie 2027 Finala: 12 mai 2027

