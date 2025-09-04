Lionel Messi (38 de ani) se pregătește pentru ultimul meci în țara natală, alături de naționala Argentinei.

Argentina - Venezuela se joacă în noaptea de joi spre vineri, de la 02:30, iar partida va putea fi urmărită și în România.

Campioana mondială en-titre este deja calificată pentru turneul final din 2026, astfel că atenția se va concentra 100% pe veteranul naționalei.

Cine transmite Argentina - Venezuela, ultimul meci al lui Messi în țara natală

Partida din calificările Americii de Sud pentru CM 2026 are startul de la ora 02:30, în noaptea de 4 spre 5 septembrie, și va putea fi urmărită în direct pe platforma Prima Play.

Meciul va fi unul important pentru întreaga suflare argentiniană, întrucât este ultimul pentru multiplul câștigător al Balonului de Aur acasă, în fața propriilor suporteri.

În urmă cu o săptămână, Messi transmitea că partida cu Venezuela va fi una foarte specială pentru el:

„Este ultimul meu meci de calificare. Este un meci foarte special și de aceea familia mea va fi alături de mine, soția mea, copiii mei, părinții mei, frații mei și, de asemenea, mai multe rude din partea soției mele”.

Scaloni, emoționat înaintea ultimului meci al lui Messi

La conferința de presă din această săptămână, Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a vorbit despre ultimul meci al lui Messi, susținând că va încerca să-l convingă pe campionul mondial să nu fie ultimul, așa cum a anunțat.

Emoționat de discursul lui Scaloni, un jurnalist din sală a început să plângă, selecționerul fiind și el apoi vizibil copleșit de emoții.

Sub comanda lui Scaloni, Argentina a devenit campioană mondială în 2022, ultimul trofeu major care lipsea din palmaresul lui Leo Messi.

