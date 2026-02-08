Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani! VIDEO: Argentinianul a ridicat tribunele în picioare cu acțiunea reușită în Barcelona SC - Inter Miami
foto: Inter Miami
Campionate

Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani! VIDEO: Argentinianul a ridicat tribunele în picioare cu acțiunea reușită în Barcelona SC - Inter Miami

alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 13:38
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 14:13
  • BARCELONA SC - INTER MIAMI 2-2. O nouă reprezentație a lui Lionel Messi (38 de ani): gol și pasă de gol în amicalul cu echipa din Ecuador.
  • Messi a ridicat asistenta în picioare, după ce a luat o fază pe cont propriu și a reușit să finalizeze cu un GOLAZO!

Lionel Messi continuă să încânte, fie că e vorba despre meciuri oficiale sau amicale.

Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 
Citește și
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic
Citește mai mult
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 

Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani!

Meciul de pe Estadio Monumental Banco Pichincha, din Guayaquil, Ecuador, a stârnit un interes uriaș, ținând cont de faptul că fanii aveau ocazia să-l vadă la lucru pe cel despre care unii spun că e cel mai bun fotbalist din istorie.

Messi n-a dezamăgit nici de această dată. A deschis scorul, după o acțiune superbă, în minutul 31.

A luat mingea din afara careului, a driblat mai mulți adversari care au încercat să-i iasă în cale și, cu un șut cu stângul, a marcat un gol frumos, care a fost sărbătorit chiar și de jucătorii Barcelonei, care au purtat tricouri galbene, dar cu fotografia lui Messi.

Zece minute mai târziu, Barcelona SC a reușit să egaleze prin J. Rojas.

După pauză, același Messi a oferit o pasă de gol la reușita lui Berterame pentru 2-1. Tomas Martinez a stabilit scorul final în minutul 87, 2-2.

Înainte de golul cu care a deschis scorul, Messi a mai avut o ocazie uriașă, care a stârnit ropote de aplauze. O lovitură liberă a starului argentinian, perfect plasată pentru a deschide scorul, a fost blocată de o paradă senzațională a portarului venezuelean Jose Contreras, care a deviat mingea peste transversală.

Messi a părăsit terenul în minutul 58 și a fost înlocuit de atacantul uruguayan Luis Suárez.

Inter Miami și-a încheiat turneul în America de Sud, care a început cu o înfrângere cu 0-3 împotriva echipei Alianza Lima din Peru, iar apoi a câștigat cu 2-1 în vizita la Atlético Nacional din Columbia.

Citește și

Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie”
Superliga
13:01
Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie”
Citește mai mult
Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie”
România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează
Tenis
12:42
România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează
Citește mai mult
România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
amical lionel messi inter miami golazo barcelona sc
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share