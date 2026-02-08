Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani! VIDEO: Argentinianul a ridicat tribunele în picioare cu acțiunea reușită în Barcelona SC - Inter Miami

BARCELONA SC - INTER MIAMI 2-2. O nouă reprezentație a lui Lionel Messi (38 de ani): gol și pasă de gol în amicalul cu echipa din Ecuador.

Messi a ridicat asistenta în picioare, după ce a luat o fază pe cont propriu și a reușit să finalizeze cu un GOLAZO!

Lionel Messi continuă să încânte, fie că e vorba despre meciuri oficiale sau amicale.

Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani!

Meciul de pe Estadio Monumental Banco Pichincha, din Guayaquil, Ecuador, a stârnit un interes uriaș, ținând cont de faptul că fanii aveau ocazia să-l vadă la lucru pe cel despre care unii spun că e cel mai bun fotbalist din istorie.

Messi n-a dezamăgit nici de această dată. A deschis scorul, după o acțiune superbă, în minutul 31.

A luat mingea din afara careului, a driblat mai mulți adversari care au încercat să-i iasă în cale și, cu un șut cu stângul, a marcat un gol frumos, care a fost sărbătorit chiar și de jucătorii Barcelonei, care au purtat tricouri galbene, dar cu fotografia lui Messi.

Zece minute mai târziu, Barcelona SC a reușit să egaleze prin J. Rojas.

După pauză, același Messi a oferit o pasă de gol la reușita lui Berterame pentru 2-1. Tomas Martinez a stabilit scorul final în minutul 87, 2-2.

Înainte de golul cu care a deschis scorul, Messi a mai avut o ocazie uriașă, care a stârnit ropote de aplauze. O lovitură liberă a starului argentinian, perfect plasată pentru a deschide scorul, a fost blocată de o paradă senzațională a portarului venezuelean Jose Contreras, care a deviat mingea peste transversală.

Messi a părăsit terenul în minutul 58 și a fost înlocuit de atacantul uruguayan Luis Suárez.

Inter Miami și-a încheiat turneul în America de Sud, care a început cu o înfrângere cu 0-3 împotriva echipei Alianza Lima din Peru, iar apoi a câștigat cu 2-1 în vizita la Atlético Nacional din Columbia.

