Promisiunea lui Varga Patronul de la CFR Cluj jubilează după succesul clar cu Rapid: „Vor avea niște surprize”

CFR Cluj - Rapid 3-0. Ardelenii s-au impus categoric în „derby-ul feroviar” de duminică.

Patronul Ioan Varga speră că CFR-ul va reuși să lase în urmă perioada dificilă din prima parte a sezonului. Și anunță o surpriză pentru jucători.

CFR Cluj a reușit să lege două victorii consecutive sub comanda lui Daniel Pancu, iar jocul bun contra liderului din Liga 1 dă speranțe pentru o a doua jumătate de sezon mai reușită.

CFR Cluj - Rapid 3-0 . Ioan Varga: „Am început să văd echipa pe care o știam dintotdeauna”

Patronul clujenilor a ținut să-l felicite pe în mod special pe noul antrenor și le promite câteva „surprize”, cel mai probabil financiare, jucătorilor și staff-ului.

„Felicit băieții pe calea asta și sunt tare mândru că a revenit spiritul și sper că am scăpat de ghinion. Am început să văd echipa pe care o știam dintotdeauna. Ăsta e spiritul la CFR.

Sunt foarte fericit și pe calea asta vreau să felicit băieții și tot staff-ul, în mod special pe Pancone, pe Mister. Au făcut un joc superb, mi-a plăcut.

Îi felicit și săptămâna asta o să aibă niște surprize plăcute ”, a spus Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.

CFR Cluj ocupă în prezent locul 11, cu 19 puncte adunate după 17 etape, la 7 lungimi distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.

Următoarea partidă a ardelenilor este programată sâmbătă, de la 16:30, pe terenul lui FC Argeș.

