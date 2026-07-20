Messi, idolul Spaniei FOTO și VIDEO: Cele mai frumoase imagini ale finalei CM 2026. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei +14 foto
Ferran Torres l-a consolat pe Leo Messi (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Messi, idolul Spaniei FOTO și VIDEO: Cele mai frumoase imagini ale finalei CM 2026. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei

alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 17:06
  • SPANIA - ARGENTINA 1-0. Lamine Yamal nu și-a ascuns niciodată admirația pentru Lionel Messi, iar căpitanul „pumelor” l-a lăudat pe catalan înaintea finalei Cupei Mondiale din 2026.
  • După meci, au apărut noi imagini care au subliniat respectul uriaș dintre cei doi.
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Lionel Messi a plecat învins după duelul cu Spania, însă a fost tratat cu respect de adversari, mulți dintre ei avându-l idol.

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FOTO: Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei

Chiar înaintea meciului, pe tunelul care ducea spre teren, căpitanul Argentinei a mers la 7 dintre cei 8 jucători ai Barcelonei din lotul Spaniei (Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo) și i-a salutat.

Finalul l-a găsit pe Messi cu lacrimi în ochi după înfrângere. Yamal a mers la legendarul argentinian pentru a-l îmbrățișa și a-l consola.

Gestul a fost repetat și de ceilalți fotbaliști ai Barcelonei din naționala Spaniei, dar și de alți colegi din lotul lui Luis De la Fuente, precum Rodri, Pedro Porro, Alex Baena.

Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago)
Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago)

Galerie foto (14 imagini)

Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago)
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Momentul a fost unul încărcat de emoție. Înaintea finalei, mulți dintre internaționalii spanioli au declarat că sunt nerăbdători să joace împotriva lui Messi și ar vrea să facă schimb de tricouri cu el.

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