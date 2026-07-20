SPANIA - ARGENTINA 1-0. Lamine Yamal nu și-a ascuns niciodată admirația pentru Lionel Messi, iar căpitanul „pumelor” l-a lăudat pe catalan înaintea finalei Cupei Mondiale din 2026.

După meci, au apărut noi imagini care au subliniat respectul uriaș dintre cei doi.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lionel Messi a plecat învins după duelul cu Spania, însă a fost tratat cu respect de adversari, mulți dintre ei avându-l idol.

FOTO: Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei

Chiar înaintea meciului, pe tunelul care ducea spre teren, căpitanul Argentinei a mers la 7 dintre cei 8 jucători ai Barcelonei din lotul Spaniei (Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo) și i-a salutat.

Finalul l-a găsit pe Messi cu lacrimi în ochi după înfrângere. Yamal a mers la legendarul argentinian pentru a-l îmbrățișa și a-l consola.

Messi standing up just to give Lamine a hug… moments like this show who you truly are. pic.twitter.com/lsjexMAfOl — 𝟭𝟴𝟵𝟵 (@Barca_Archive) July 20, 2026

Gestul a fost repetat și de ceilalți fotbaliști ai Barcelonei din naționala Spaniei, dar și de alți colegi din lotul lui Luis De la Fuente, precum Rodri, Pedro Porro, Alex Baena.

Momentul a fost unul încărcat de emoție. Înaintea finalei, mulți dintre internaționalii spanioli au declarat că sunt nerăbdători să joace împotriva lui Messi și ar vrea să facă schimb de tricouri cu el.

“Messi en este mundial perdió el respeto de todos”



Los jugadores de España buscando a Messi para abrazarlo después del partido: pic.twitter.com/zPXTuhKrsz — David (@PedriFCB) July 20, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport