Scaloni, înecat în lacrimi FOTO. Selecționerul Argentinei s-a oprit brusc din declarații și a plecat plângând: „Mă doare sufletul” +7 foto
Lionel Scaloni, înecat în lacrimi la conferința de presă după finala CM 2026/ Foto: captură video X
Campionatul Mondial

Scaloni, înecat în lacrimi FOTO. Selecționerul Argentinei s-a oprit brusc din declarații și a plecat plângând: „Mă doare sufletul”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 14:05
  • SPANIA - ARGENTINA 1-0. Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul sud-americanilor, a plâns la conferința de presă de la finalul partidei și nu a putut să-și ducă discursul până la sfârșit.
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Tehnicianul care a condus Argentina spre titlul mondial din 2022 își dorea să repete performanța și la această ediție, însă golul marcat de Ferran Torres în minutul 106 al prelungirilor a pus capăt speranțelor sud-americanilor.

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Lionel Scaloni, înecat în lacrimi la conferința de presă după finala CM 2026: „Mă doare sufletul”

Copleșit de dezamăgirea eșecului din finală, Scaloni a cedat la conferința de presă de la finalul meciului. Selecționerul de 48 de ani nu s-a putut opri din plâns, s-a scuzat și a părăsit sala în aplauzele celor prezenți.

„Faptul că mă aflu astăzi aici reprezintă un vis devenit realitate. Am încercat până în ultima clipă să dăm tot ce avem mai bun, atât noi, staff-ul tehnic, cât și jucătorii.

Cred că este normal să ne acordăm un timp pentru a reflecta asupra lucrurilor.

Este o situație minunată în care mă aflu. Un loc în care am visat să ajung. Așadar, pentru a merge mai departe, sunt necesare multe lucruri.

Mai presus de toate, avem nevoie de timp pentru a ne reorienta și a forma un alt grup ca acesta. Va fi greu să recreăm acest grup. Mă doare sufletul, îmi pare rău”, a spus Scaloni în timp ce părăsea conferința de presă plângând, citat de dailymail.com.

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Lionel Scaloni, înecat în lacrimi la conferința de presă de la finalul meciului cu Spania Foto captură video X .jpg Lionel Scaloni, înecat în lacrimi la conferința de presă de la finalul meciului cu Spania Foto captură video X .jpg Lionel Scaloni, înecat în lacrimi la conferința de presă de la finalul meciului cu Spania Foto captură video X.jpg Lionel Scaloni, înecat în lacrimi la conferința de presă de la finalul meciului cu Spania Foto captură video X .jpg Lionel Scaloni, înecat în lacrimi la conferința de presă de la finalul meciului cu Spania Foto captură video ).jpg
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Scaloni: „Simt nevoia să mă gândesc”

La cârma naționalei Argentinei din 2018, Scaloni mai are contract până în luna decembrie. Când a fost întrebat despre viitorul său, selecționerul a lăsat să se înțeleagă că va părăsi echipa când înțelegerea va ajunge la sfârșit.

„Voi discuta cu președintele. Am o idee despre ce aș dori să fac. Îmi voi respecta contractul și simt nevoia să mă gândesc.

Nu știu dacă se poate realiza ceva atât de important. Trebuie să discutăm acest lucru

Îi sunt recunoscător președintelui pentru că mi-a oferit această șansă de a fi în locul în care mă aflu acum. A fost un loc de vis pentru toată lumea. Am încercat până în ultimul minut să dăm tot ce avem mai bun, atât stafful, cât și jucătorii.

Cred că este corect să îmi acord acest timp pentru mine și să mă gândesc la toate aceste lucruri”, a mai spus Scaloni.

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