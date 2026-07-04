A încălcat regulamentul? FOTO: Decizia arbitrului care a creat indignare în ultimele minute din Argentina - Capul Verde 3-2. Ce impune IFAB

Argentina - Capul Verde 3-2. Campioana mondială s-a calificat în „optimi” la capătul unei meci spectaculos, însă o fază a stârnit controverse chiar cu câteva minute înainte de final.

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În ultimele 5 minute ale celei de-a doua reprize de prelungire, Nicolas Tagliafico (33 de ani) a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar procedura în acest caz nu ar fi fost respectată.

Argentina - Capul Verde 3-2 . Controverse după ce meciul a fost oprit pentru revenirea lui Tagliafico

În minutul 115, la o lovitură liberă a africanilor, respinsă de Emiliano Martinez peste poartă, Tagliafico a fost lovit dur la un contact, iar apoi a sângerat pe nas.

După un minut în care a rămas pe gazon, acesta a fost trimis de arbitru la marginea terenului pentru schimbarea tricoului pătat de sânge.

Tagliafico s-a conformat și a primit inclusiv îngrijiri medicale din partea staff-ului, care a reușit să-i oprească sângerarea.

Între timp, jocul a fost oprit pe teren, în timp ce Capul Verde aștepta să execute cornerul din urma loviturii libere.

Arbitrul a așteptat ca jucătorul argentinian să revenă pe teren, iar abia atunci jocul a fost reluat, spre profunda nemulțumire a celor din Capul Verde, informează as.com.

Conform regulamentului, Tagliafico ar fi trebuit să aștepte un minut înainte de a intra din nou pe gazon.

Ce spune regulamentul IFAB în această situație

IFAB (International Football Association Board) precizează că, într-o astfel de situație, un jucător trebuie să părăsească terenul timp de un minut în cazul uneia sau mai multor situații dintre următoarele:

Meciul se oprește deoarece jucătorul suferă o accidentare reală sau posibilă

Arbitrul a dat semnalul personalului medical să intre pe teren

Arbitrul l-a întrebat pe jucător dacă are nevoie de îngrijiri medicale pe teren, iar jucătorul a solicitat acest lucru

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