A murit Mircea M. Ionescu Jurnalistul sportiv și scriitorul avea  80 de ani. A avut o carieră spectaculoasă
Mircea M.Ionescu a murit la 80 de ani/ Foto: Facebook @APSR - Asociația Presei Sportive
Diverse

A murit Mircea M. Ionescu Jurnalistul sportiv și scriitorul avea 80 de ani. A avut o carieră spectaculoasă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 00:38
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 00:38
  • Asociația Presei Sportive din România (ASPR) a anunțat, duminică, decesul lui Mircea M. Ionescu.
  • Jurnalistul sportiv și scriitorul avea 80 de ani.
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Tragica veste a fost făcută publică de APSR printr-un amplu comunicat pe pagina de Facebook.

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Mircea M. Ionescu a murit la 80 de ani

„Doliu în jurnalismul sportiv și în cultura română.

Asociația Presei Sportive din România a primit cu profundă tristețe vestea trecerii în neființă a jurnalistului, prozatorului și dramaturgului Mircea M. Ionescu, la vârsta de 80 de ani.

Timp de peste cinci decenii, Mircea M. Ionescu a slujit cu pasiune cuvântul scris, sportul și cultura. A fost unul dintre acei oameni care au transformat jurnalismul într-o vocație și care au știut să ducă spiritul presei românești dincolo de granițele țării.

Și-a început activitatea în redacțiile publicațiilor Munca, Sportul și Fotbal, fiind, de asemenea, o voce cunoscută a transmisiunilor radio și de televiziune.

În Statele Unite ale Americii a continuat să scrie pentru comunitatea românească și a fondat, la New York, publicația Lumea Sporturilor, primul săptămânal sportiv în limba română apărut în afara țării.

Talentul său nu s-a oprit la marginea terenului de sport. Mircea M. Ionescu a lăsat în urmă o operă literară bogată, alcătuită din volume de proză și dramaturgie, între care se numără Asasinul acordă interviuri, Pierdut în New York, Hamlet a murit degeaba, Deținuți în Statuia Libertății și Condamnat la Libertate.

După revenirea în România, și-a continuat activitatea în presă, televiziune și teatru, realizând emisiunea Idoli și Legende și conducând Teatrul «Tudor Vianu» din Giurgiu.

În anul 2023, Asociația Presei Sportive din România i-a acordat Premiul «Aurel Neagu» pentru întreaga carieră, ca semn al recunoștinței și al respectului pentru o viață dedicată jurnalismului.

Mircea M. Ionescu pleacă dintre noi, dar rămân cărțile sale, articolele, vocația de povestitor și amintirea unui profesionist care a onorat presa sportivă românească.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Asociația Presei Sportive din România”, a anunțat ASPR pe Facebook.

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