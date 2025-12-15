„L-au enervat pe Messi” Primele explicații după haosul iscat în India la apariția lui Leo: „Totul a scăpat de sub control”

Lalkamal Bhowmick (38 de ani), fost internațional indian, a explicat de ce Lionel Messi (38 de ani) a abandonat evenimentul de la Calcutta.

Fanii au creat haos pe stadion după ce argentinianul a plecat.

Lionel Messi a făcut o vizită de 3 zile, în India, în cadrul unui eveniment numit „GOAT Tour” (Greatest of All Times - cel mai bun din toate timpurile).

Motivul pentru care Lionel Messi a părăsit stadionul din Calcutta: „A devenit inconfortabil”

Lionel Messi a părăsit prematur arena din Calcutta, înainte de a juca în meciul demonstrativ.

Antrenorul indian Lalkamal Bhomwick a explicat de ce starul argentinian a decis să părăsească stadionul, imediat după turul de onoare al arenei.

„Totul mergea bine la început, când Messi a intrat pe stadion. Părea relaxat, zâmbitor și ne-a dat mâna tuturor. Chiar a dat autografe fără ezitare.

În momentul în care prea mulți oameni s-au grăbit pe teren și au început să facă poze, a devenit vizibil inconfortabil.

S-a aglomerat foarte repede și am putut vedea cum reacția lui se schimbă pe măsură ce toți cei din jurul lui au început să facă poze.

A început să dea semne de iritare, s-a enervat și totul a scăpat de sub control”, a spus Lalkamal Bhomwhick, potrivit sportskeeda.com.

În urma incidentelor violente de la Calcutta, organizatorul evenimentului, Javed Shamim, a fost arestat pe aeroportul din oraș.

FOTO. Dezastrul lăsat de fani după ce Messi a părăsit arena din Calcutta

Messi a continuat turul GOAT din India

Lionel Messi și-a continuat turul în India, la Hyderabad, unde a jucat un meci demonstrativ, 7 contra 7. Spre deosebire de experiența de la Calcutta, jucătorul a avut parte de un eveniment plăcut.

Vizita campionului mondial prin India a continuat, dumincă, la Mumbai, și s-a încheiat astăzi, în orașul Delhi.

