Ibrahim Haciosmanoglu foto: IMAGO
Victoria i-a dat curaj Președintele Federației turce, după meciul cu România: „S-ar putea să ne întoarcem din SUA cu trofeul”

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 17:40
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 17:42
  • Ibrahim Haciosmanoglu (60 de ani), președintele Federației Turce de Fotbal, este încrezător că naționala Turciei se va califica la Campionatul Mondial și că va reveni acasă cu trofeul.

Turcia a învins România cu 1-0 în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial, iar echipa lui Vincenzo Montella mai acum are de depășit un obstacol: meciul cu Kosovo, în deplasare.

Ibrahim Haciosmanoglu, după victoria cu România: „S-ar putea să ne întoarcem din SUA cu trofeul”

„A fost un meci dificil, pentru că a fost prima partidă. România s-a apărat foarte bine, dar jucătorii noștri valoroși au reușit să deblocheze jocul.

Am crezut încă de la început că vom ajunge în SUA. Vom face lucruri mari și acolo. Dar trebuie să fim prudenți. Vrem să câștigăm și ultimul meci.

Este cel mai unit lot și cu cea mai multă personalitate din istorie. Îi mulțumesc antrenorului pentru că a creat o atmosferă de familie”, a declarat Haciosmanoglu, conform en.haberler.com.

Ne vom atinge obiectivul pas cu pas. Fiica mea de 9 ani mi-a spus să preiau conducerea fotbalului și să devenim campioni mondiali. Data trecută am terminat pe locul 3. S-ar putea să ne vedeți întorcându-ne din SUA cu trofeul în mâini. Dumnezeu să ne ajute! Acești băieți merită asta. Vor face lucruri mari acolo Ibrahim Haciosmanoglu

Anterior, Haciosmanoglu a făcut unele declarații de superioritate.

Înainte de meciul cu România, președintele Federației Turce a afirmat că naționala țării sale nu ar merita să participe la Cupa Mondială dacă nu reușește să treacă de România, Kosovo sau Slovacia.

Pentru a se califica la Cupa Mondială 2026, Turcia va trebui să treacă de Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.

Kosovarii au reușit surpriza și au eliminat Slovacia, într-un meci spectaculos terminat 4-3.

Dacă se califică, Turcia ar urma să întâlnească în grupele Cupei Mondiale SUA, Paraguay și Australia.

