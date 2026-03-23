„N-ai cum să faci asta”  Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre situația lui Kader Keita (25 de ani), după ce acesta a revenit pe teren la partida cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa #2 din play-off.

Mijlocașul a fost introdus pe teren în minutul 63 al partidei de la Cluj, înlocuindu-l pe Constantin Grameni (23 de ani).

Keita a fost implicat într-un accident rutier pe data de 3 martie, unde a lovit, pe trecerea de pietoni, o femeie în vârstă de 68 de ani și a petrecut 24 de ore în arestul Poliției Capitalei.

Victor Angelescu, despre Kader Keita: „ N-ai cum să-i iei dreptul la muncă”

Angelescu a explicat de ce Rapid a ales să-l folosească pe Kader Keita cu CFR Cluj, la numai 3 săptămâni de la accidentul provocat.

„S-a descurcat foarte bine la antrenamente. Costel chiar îmi spusese cu o săptămână înainte că nu l-a mai văzut de mult timp să se antreneze așa de bine și de asta l-a și băgat cred că vreo 20 de minute.

Va urma un proces de lungă durată, iar cu cât va trece timpul, cu atât va fi și el din ce în ce mai bine la nivel mental.

Mă aștept să dureze minim un an de zile până se va lua o decizie în acest proces și atunci n-ai cum să-i iei dreptul la muncă atât timp cât e sub contract cu clubul”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Din ce știu, starea victimei este similară cu ce se întâmpla și săptămâna trecută. (n.r. - Deci este în stare gravă) Da. Nu-mi place să mă exprim dar înțeleg ca e undeva la 50-50. Nimeni nu-ți spune procente, dar asta e ce am putut eu să înțeleg. Victor Angelescu, președinte Rapid

