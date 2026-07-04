Răsturnare de situație Internaționalul român dorit de Dinamo și FCSB ar putea semna cu un club din Anglia: „Suntem în negocieri”

- Lisav Eissat (21 de ani), fundașul român debutat de Mircea Lucescu la națională în 2025, ar putea semna cu o echipă importantă din Championship.
Internaționalul român s-a aflat și pe lista celor de la Dinamo și FCSB, însă nu a fost interesat de un transfer în România, având alte planuri pentru viitorul său.
Lisav Eissat ar putea semna cu Bristol City
Legitimat în prezent la Maccabi Haifa, club cu care a semnat prelungirea contractului până în 2029, Eissat ar putea prinde acum transferul carierei.
Fundașul central ar putea semna cu Bristol City, formație din eșalonul secund al Angliei, potrivit fanatik.ro.
„Vă dați seama. Nu pot să confirm, nici să infirm. Suntem în negocieri cu o echipă din Championship!”, a transmis Florin Manea, impresarul lui Eissat.
Recent, tânărul jucător a mai fost ofertat și de germanii de la Schalke 04, echipă recent revenită în Bundesliga.
Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română și israeliană. A reprezentat Israelul la nivel de juniori, dar a ales România la seniori, pentru care a bifat deja 4 apariții.
Selecționerul Gheorghe Hagi l-a folosit câte 45 de minute în ambele amicale disputate până acum: 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.
În sezonul precedent, Eissat a bifat 33 de apariții la Haifa, în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive.