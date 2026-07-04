Răsturnare de situație Internaționalul român dorit de Dinamo și FCSB ar putea semna cu un club din Anglia: „Suntem în negocieri”

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul român debutat de Mircea Lucescu la națională în 2025, ar putea semna cu o echipă importantă din Championship.

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Internaționalul român s-a aflat și pe lista celor de la Dinamo și FCSB, însă nu a fost interesat de un transfer în România, având alte planuri pentru viitorul său.

Lisav Eissat ar putea semna cu Bristol City

Legitimat în prezent la Maccabi Haifa, club cu care a semnat prelungirea contractului până în 2029, Eissat ar putea prinde acum transferul carierei.

Fundașul central ar putea semna cu Bristol City, formație din eșalonul secund al Angliei , potrivit fanatik.ro.

„Vă dați seama. Nu pot să confirm, nici să infirm. Suntem în negocieri cu o echipă din Championship!”, a transmis Florin Manea, impresarul lui Eissat.

Recent, tânărul jucător a mai fost ofertat și de germanii de la Schalke 04, echipă recent revenită în Bundesliga.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Lisav Eissat, potrivit transfermarkt.com

Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română și israeliană. A reprezentat Israelul la nivel de juniori, dar a ales România la seniori, pentru care a bifat deja 4 apariții.

Selecționerul Gheorghe Hagi l-a folosit câte 45 de minute în ambele amicale disputate până acum: 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

În sezonul precedent, Eissat a bifat 33 de apariții la Haifa, în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive.

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