Mircea Rednic (64 de ani) s-ar afla pe lista celor de la CS Sfaxien, club din prima ligă a Tunisiei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul român transmitea, în urmă cu câteva luni, că își dorește să revină în antrenorat, iar acesta nu a dus lipsă de oferte în ultima perioadă.

Mircea Rednic, dorit de tunisienii de la CS Sfaxien

În prezent, clubul tunisian s-ar afla în negocieri avansate cu antrenorul sârb, Milutin Sredojevic.

Potrivit djeridfm.com, dacă cele două părți nu vor ajunge la o înțelegere, următorul nume pe lista clubului ar fi Mircea Rednic, antrenorul român neavând echipă după despărțirea de Standard Liege, din august 2025.

Totodată, Sfaxien ia în calcul și varianta Christian Braconi, fostul antrenor de la Esperance Tunis, înlocuit de Laurențiu Reghecampf, tehnicianul român cu care s-ar putea duela Rednic în Tunisia.

CS Sfaxien a încheiat pe locul 3 în sezonul precedent din prima ligă tunisiană, la un punct în spatele celor de la Esperance și la patru în spatele liderului Club Africain.

De-a lungul carierei, Mircea Rednic a pregătit echipe precum Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad.

Rednic este antrenorul care e reușit să cucerească ultimele două titluri din palmaresul celor de la Dinamo și Rapid. Cu „alb-roșiii” în 2007, iar cu giuleștenii în 2003.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport