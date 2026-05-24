Liță Dumitru, șocat de ratarea lui Pesic Fostul internațional l-a criticat dur pe croat, într-o reacție pentru GOLAZO.ro: „Să predea echipamentul!”

Liță Dumitru (76 de ani) a vorbit pentru GOLAZO.ro despre ratarea lui Ivan Pesic (34 de ani), din meciul Chindia - Farul, scor 3-3.

Fostul mare internațional român consideră că momentul este greu de explicat la acest nivel, mai ales într-un meci cu o miză atât de mare.

În minutul 79, la scorul de 2-2, Pesic a avut șansa de a marca într-o situație excelentă, cu poarta goală, după o degajare greșită a portarului Rafael Munteanu, dar a ratat complet preluarea, s-a împiedicat, iar balonul s-a scurs pe lângă buturile lui Munteanu.

Liță Dumitru l-a criticat dur pe Ivan Pesic după ratarea cu Farul: „E inadmisibil!”

Liță Dumitru, fost component al echipei naționale și unul dintre numele importante ale fotbalului românesc, a criticat faza într-o declarație oferită în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

„Dacă eram în locul antrenorului de la Chindia, imediat după meci îi ceream lui Pesic să predea echipamentul și să se ducă pe drumul lui.

E inadmisibil ca într-un meci în care se joacă accesul în prima ligă, un fotbalist să nu fie în stare să controleze un balon într-o asemenea situație.

Nu există absolut nici o explicație dacă ești fotbalist. Eu n-am văzut o asemenea fază”, a declarat fostul fotbalist.

Liță Dumitru a evoluat de-a lungul carierei pentru mai multe echipe importante, printre care Rapid, Steaua, Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara.

Pesic, un atacant cu experiență în România și străinătate

Croatul are experiență în fotbalul românesc, unde a mai evoluat pentru Dinamo și FC Voluntari

În cariera sa, atacantul a trecut și pe la cluburi precum Hajduk Split, Dinamo Minsk, Vorskla Poltava, Kaysar, Shakhter Karagandy, RNK Split, NK Zadar și Sibenik.

La un minut după momentul rușinos, atacantul s-a revanșat parțial și a dus scorul la 3-2.

Atacantul l-a învins pe Munteanu cu un șut deviat de la marginea careului. Din nefericire pentru Chindia, Farul a restabilit egalitatea în minutul 88 prin Jovan Markovic.

VIDEO: Ratarea lui Ivan Pesic

Meciul retur al barajului pentru menținere/retrogradare dintre Chindia și Farul este programat duminica viitoare, de la ora 20:30, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport