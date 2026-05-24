„Nu va schimba multe” Fostul antrenor de la FCSB a analizat numirea lui Baciu: „Dacă nu se califică în Conference, nu cred că va continua” +24 foto
Marius Baciu FOTO: Montaj GOLAZO.ro / Sport Pictures
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 13:56
  • Nicolae Dică (46 de ani), fostul antrenor de la FCSB și FC Argeș, a vorbit despre numirea lui Marius Baciu (51 de ani) la formația roș-albastră.
  • Fostul fotbalist crede că viitorul noului antrenor al FCSB-ului depinde de rezultatul barajului pentru Conference League.

Primul meci oficial al lui Baciu va fi cu FC Botoșani, din barajul pentru play-off-ul UEFA Conference League, programat mâine, de la ora 20:30.

Dacă va câștiga, FCSB o va întâlni pe Dinamo, ocupanta locului 4 din play-off, în finala barajului european.

Citește și
Nicolae Dică a analizat numirea lui Baciu la FCSB: „Dacă nu se califică, nu cred că va continua”

Nicolae Dică a comentat alegerea făcută de Gigi Becali și consideră că varianta unui antrenor român este potrivită pentru FCSB în acest moment.

„Da, este un antrenor OK. Cred că este bine că au pus un antrenor român, așa mă gândeam și eu că ar fi bine, chiar dacă Mihai Stoica spunea că nu își dorește acest lucru. Probabil a încercat și el.

Baciu e un fost fotbalist, un căpitan al Stelei, a mai antrenat, chiar dacă în ultima perioadă nu. Este un om care cunoaște în mare clubul.

Eu, în primul mandat (n.r. - la FCSB), nu aveam licență PRO. Știu că a fost atunci o discuție să vină Marius Baciu. Și au ales între el și Viorel Tănase, s-a decis să vină Vio atunci. Eu sper să reușească”, a declarat Dică, potrivit digisport.ro.

Dică vede însă și un scenariu dificil pentru Baciu, în cazul în care FCSB nu va trece de barajul pentru Conference League.

„Dacă va califica echipa în Conference, eu zic că va fi și sezonul următor. Dacă nu, nu cred că va continua. Îi va fi foarte greu să schimbe multe în această perioadă.

Doar ce începe să își cunoască jucătorii. Îl va ajuta probabil Filip, va trebui să îl ajute foarte mult. Și Mihai Stoica. Ei cred că sunt pionii principali în acest moment.

El să le ridice moralul jucătorilor, să facă o atmosferă bună în cadrul echipei. Să pregătească tactic echipa, sunt câteva lucruri pe care poate să le regleze, dar nu cred că va schimba foarte multe într-o perioadă atât de scurtă”, a mai spus Dică.

Singura problemă ar fi de ritm. În play-out nu e ritmul din play-off, ei cu vreo două jocuri înainte știau deja că vor fi la baraj și au lăsat-o mai moale. Aici poate să fie o mică problemă, dar cred că jucătorii au capacitatea să se motiveze pentru meciul cu Botoșani. Cu siguranță se vor motiva și vor arăta altfel față de cum au arătat la ultimele două meciuri Nicolae Dică, antrenor român

Nicolae Dică știe bine presiunea de la FCSB. A avut două mandate ca antrenor principal al roș-albaștrilor: primul între 2017 și 2018, când a condus echipa în 80 de meciuri, iar al doilea între 26 iulie și 1 noiembrie 2022, încheiat după 23 de partide.

