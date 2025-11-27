„Am făcut o alegere bună” Răzvan Marin, despre transferul în Grecia: „Sunt foarte mulțumit” » Mesaj de dragoste pentru Atena

Răzvan Marin (29 de ani) a oferit detalii despre cum decurge viața lui de când s-a transferat la AEK Atena.

Mijlocașul român a prefațat și partida cu Fiorentina etapa 4 a grupei din Conference League.

Meciul dintre Fiorentina și Mainz se va disputa astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmis în direct de Digi Sport 4 și Prima Sport 3.

Răzvan Marin: „Sunt foarte mulțumit de echipă”

În cadrul unui interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, Răzvan Marin a fost întrebat cum decurge viața sa de când a ajuns în Grecia în această vară. Mijlocașul român a răspuns:

„Foarte bine. Cred că am făcut o alegere bună. AEK este un club solid, bine structurat și foarte organizat. Îmi place Atena, locuiesc lângă mare cu familia mea și, deocamdată, sunt foarte mulțumit de echipă”, a declarat Răzvan Marin, citat de calcionews24.com.

Răzvan Marin a fost transferat de AEK Atena de la Cagliari, formație unde a petrecut 3 sezoane.

De la mutarea sa în Grecia, în iulie 2025, mijlocașul român a jucat în 20 de partide și a marcat 3 goluri.

Una dintre reușitele sale a fost în Conference League, în duelul cu Aberdeen din etapa secundă a competiției. Grecii au câștigat acel meci cu scorul de 6-0, Răzvan Marin reușind să marcheze al patrulea gol al echipei, în minutul 55.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Răzvan Marin, potrivit Transfermarkt

Fiorentina - AEK Atena. Răzvan Marin: „Un meci foarte dificil”

Răzvan Marin a prefațat și partida cu Fiorentina.

„Va fi un meci foarte dificil, dar vom da tot ce avem mai bun. Fiorentina este o echipă puternică și sunt sigur că va ieși din situația în care se află în campionat.

Sunt prieten cu Piccoli, cu care am jucat până sezonul trecut. Dar întregul atac al Viola este puternic. Mă gândesc la Kean și Dzeko. Iar la mijlocul terenului, au transferat tineri jucători promițători și valoroși.

Sunt o echipă bună, dar și noi suntem într-o poziție bună în atac cu Jovic și Zini. Sunt mulți jucători italieni experimentați”, a mai spus Răzvan Marin, conform sursei citate.

Meciurile jucate de AEK Atena până acum în Conference League:

Celje - AEK Atena 3-1

AEK Atena - Aberdeen 6-0

AEK Atena - Shamrock Rovers 1-1

În acest moment, echipa unde joacă Răzvan Marin se află pe locul 15 în Conference League, cu 4 puncte obținute.

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U Craiova 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

