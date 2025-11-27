„Suntem în rahat!” Furie în vestiarul lui Liverpool după umilința cu PSV: „E inacceptabil!” » Ce spune Arne Slot despre demitere
Curtis Jones/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Suntem în rahat!” Furie în vestiarul lui Liverpool după umilința cu PSV: „E inacceptabil!” » Ce spune Arne Slot despre demitere

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 11:13
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 11:50
  • LIVERPOOL - PSV 1-4. Curtis Jones (24 de ani), mijlocașul campioanei Angliei, și-a găsit cu greu cuvintele după o nouă înfrângere înregistrată de „cormorani”.

Liverpool traversează una dintre cele mai nefaste perioade din istoria clubului.

Dennis Man i-a cucerit pe olandezi Nota primită de român, după ce PSV a umilit Liverpool chiar pe Anfield: „Cel mai slab, dar excelent!”
Citește și
Dennis Man i-a cucerit pe olandezi Nota primită de român, după ce PSV a umilit Liverpool chiar pe Anfield: „Cel mai slab, dar excelent!”
Citește mai mult
Dennis Man i-a cucerit pe olandezi Nota primită de român, după ce PSV a umilit Liverpool chiar pe Anfield: „Cel mai slab, dar excelent!”

Campioana Angliei a ajuns la 9 înfrângeri în ultimele 12 meciuri din toate competițiile. Este cel mai slab parcurs al echipei de pe Anfield din 1953 încoace, adică de 72 de ani

Liverpool - PSV. Curtis Jones: „Suntem în rahat”

Haosul și criza de pe Anfield l-au făcut pe Curtis Jones să răbufnească imediat după umilința cu PSV:

„Suntem în rahat”, a fost remarca făcută de mijlocașul lui Liverpool, citat de marca.com.

Întrebat despre forma inexplicabilă a echipei, Jones și-a găsit cu greu cuvintele.

„Nu am răspunsurile. Sincer, nu le am. Le spun tuturor asta. Este pur și simplu inacceptabil. Nici nu trebuie să mă gândesc. Nu mai sunt atât de furios, am ajuns într-un punct în care pur și simplu nu am cuvinte”, a adăugat acesta.

Curtis Jones/ Foto: IMAGO Curtis Jones/ Foto: IMAGO
Curtis Jones/ Foto: IMAGO

Pentru prima dată după mulți ani, fanii lui Liverpool și-au huiduit favoriții la finalul meciului. Jones a comentat și el situația:

„Este dificil pentru că joc pentru echipa pe care o susțin. Sunt suporter și am urmărit acest club toată viața mea. De foarte, foarte mult timp nu am mai văzut un Liverpool trecând printr-o perioadă ca aceasta, cu astfel de rezultate.

Dar, până la urmă, avem în continuare acea siglă pe piept. Și, până când îl vom pierde, vom lupta întotdeauna.

Vom încerca să readucem această echipă acolo unde îi este locul, să le arătăm tuturor din nou ce este acest club și de ce este numită cea mai bună echipă din lume.

Dar acum suntem într-o situație dificilă și asta trebuie să se schimbe”, a concluzionat Jones.

2019
este anul în care Curtis Jones a debutat pentru Liverpool

Arne Slot: „Mă simt în siguranță, am mult sprijin de sus”

Recent au apărut mai multe zvonuri cu privire la o posibilă demitere a lui Arne Slot, după rezultatele slabe ale echipei din ultima perioadă.

Cu toate acestea, antrenorul olandez a pus capăt speculațiilor și a dezvăluit că se simte sigur pe poziția sa, în ciuda criticilor din ultima perioadă.

„Mă simt în siguranță, sunt bine, am mult sprijin de sus. Ar fi bine să schimbăm situația și să obținem o victorie (n.r. - în meciul următor), desigur, dar dacă lucrezi ca antrenor și lucrurile nu merg bine, este normal să apară îndoieli.

Nu este prima dată când mă aflu într-o situație dificilă, dar este momentul să o redresăm”, a declarat Arne Slot pentru sursa citată.

După primele 5 etape din Liga Campionilor, Liverpool ocupă locul 13, cu 9 puncte. Situația nu este roz nici în Premier League.

Campioana en-titre a Angliei este doar pe 12, cu 18 puncte, în 12 partide.

Pentru Liverpool urmează un duel cu West Ham United, în deplasare, programat duminică, de la ora 16:05.

Rezumat VIDEO. Liverpool - PSV 1-4

Citește și

Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat” » Gestul său de după meci a uimit Italia
Liga Campionilor
09:55
Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat” » Gestul său de după meci a uimit Italia
Citește mai mult
Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat” » Gestul său de după meci a uimit Italia
Bilete la CM 2026 Cum pot prinde  fanii României loc la meciurile turneului final din America de Nord, dacă „tricolorii” se califică. Toate detaliile
Nationala
09:00
Bilete la CM 2026 Cum pot prinde fanii României loc la meciurile turneului final din America de Nord, dacă „tricolorii” se califică. Toate detaliile
Citește mai mult
Bilete la CM 2026 Cum pot prinde  fanii României loc la meciurile turneului final din America de Nord, dacă „tricolorii” se califică. Toate detaliile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”
liverpool Liga Campionilor PSV arne slot curtis jones
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Handbal
27.11
România, victorie de senzație Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Citește mai mult
România, victorie de senzație  Tricolorele au învins clar Croația la Campionatul Mondial de handbal feminin
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Conference League
27.11
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League
Citește mai mult
Craiova, victorie mare Universitatea o învinge pe Mainz și urcă în clasamentul Conference League 
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Europa League
27.11
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Citește mai mult
Steaua Roșie - FCSB 1-0 Campioana, dominată de un adversar care a jucat  peste 60 de minute în „10” » Al 4-lea eșec consecutiv în Europa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:51
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliștii campioanei!
01:03
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
„Bîrligea, atacant penibil”  „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc”
00:45
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”
01:18
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Top stiri din sport
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Conference League
27.11
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Citește mai mult
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul  Craiova - Mainz + Primul diagnostic
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Europa League
27.11
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Citește mai mult
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Campionate
27.11
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Citește mai mult
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Diverse
27.11
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share