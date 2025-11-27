„Suntem în rahat!” Furie în vestiarul lui Liverpool după umilința cu PSV: „E inacceptabil!” » Ce spune Arne Slot despre demitere

LIVERPOOL - PSV 1-4. Curtis Jones (24 de ani), mijlocașul campioanei Angliei, și-a găsit cu greu cuvintele după o nouă înfrângere înregistrată de „cormorani”.

Liverpool traversează una dintre cele mai nefaste perioade din istoria clubului.

Campioana Angliei a ajuns la 9 înfrângeri în ultimele 12 meciuri din toate competițiile. Este cel mai slab parcurs al echipei de pe Anfield din 1953 încoace, adică de 72 de ani

Liverpool - PSV. Curtis Jones: „Suntem în rahat”

Haosul și criza de pe Anfield l-au făcut pe Curtis Jones să răbufnească imediat după umilința cu PSV:

„Suntem în rahat”, a fost remarca făcută de mijlocașul lui Liverpool, citat de marca.com.

Întrebat despre forma inexplicabilă a echipei, Jones și-a găsit cu greu cuvintele.

„Nu am răspunsurile. Sincer, nu le am. Le spun tuturor asta. Este pur și simplu inacceptabil. Nici nu trebuie să mă gândesc. Nu mai sunt atât de furios, am ajuns într-un punct în care pur și simplu nu am cuvinte”, a adăugat acesta.

Curtis Jones/ Foto: IMAGO

Pentru prima dată după mulți ani, fanii lui Liverpool și-au huiduit favoriții la finalul meciului. Jones a comentat și el situația:

„Este dificil pentru că joc pentru echipa pe care o susțin. Sunt suporter și am urmărit acest club toată viața mea. De foarte, foarte mult timp nu am mai văzut un Liverpool trecând printr-o perioadă ca aceasta, cu astfel de rezultate.

Dar, până la urmă, avem în continuare acea siglă pe piept. Și, până când îl vom pierde, vom lupta întotdeauna.

Vom încerca să readucem această echipă acolo unde îi este locul, să le arătăm tuturor din nou ce este acest club și de ce este numită cea mai bună echipă din lume.

Dar acum suntem într-o situație dificilă și asta trebuie să se schimbe”, a concluzionat Jones.

2019 este anul în care Curtis Jones a debutat pentru Liverpool

Arne Slot: „Mă simt în siguranță, am mult sprijin de sus”

Recent au apărut mai multe zvonuri cu privire la o posibilă demitere a lui Arne Slot, după rezultatele slabe ale echipei din ultima perioadă.

Cu toate acestea, antrenorul olandez a pus capăt speculațiilor și a dezvăluit că se simte sigur pe poziția sa, în ciuda criticilor din ultima perioadă.

„Mă simt în siguranță, sunt bine, am mult sprijin de sus. Ar fi bine să schimbăm situația și să obținem o victorie (n.r. - în meciul următor), desigur, dar dacă lucrezi ca antrenor și lucrurile nu merg bine, este normal să apară îndoieli.

Nu este prima dată când mă aflu într-o situație dificilă, dar este momentul să o redresăm”, a declarat Arne Slot pentru sursa citată.

După primele 5 etape din Liga Campionilor, Liverpool ocupă locul 13, cu 9 puncte. Situația nu este roz nici în Premier League.

Campioana en-titre a Angliei este doar pe 12, cu 18 puncte, în 12 partide.

Pentru Liverpool urmează un duel cu West Ham United, în deplasare, programat duminică, de la ora 16:05.

Rezumat VIDEO. Liverpool - PSV 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport