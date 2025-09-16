Ciobotariu, pe făraș? Antrenorul contactat pentru a-l înlocui la Petrolul : „M-au sunat aseară și azi-dimineață” » A răspuns imediat

PETROLUL - DINAMO 0-3. Marius Șumudică (54 de ani) susține că a fost contactat de conducerea „lupilor galbeni” pentru a-l înlocui pe Liviu Ciobotariu (54 de ani).

Petrolul nu a avut parte de startul de sezon dorit, iar suporterii au cerut demisia lui Ciobotariu.

Marius Șumudică a fost contactat de Petrolul: „ M-au sunat”

Scaunul lui Ciobotariu se clatină! Trupa de pe „Ilie Oană” a acumulat numai 6 puncte în cele 9 partide disputate în actuala stagiune a Ligii 1.

Lipsa de rezultate ar fi convins conducerea să caute un înlocuitor pentru „Ciobi”, iar una dintre variantele luate în calcul ar fi fost Marius Șumudică.

Rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Rapid, tehnicianul nu a stat pe gânduri în momentul în care a fost contactat.

„M-au sunat cei de la Petrolul, aseară și azi-dimineață, dar nu se pune problema. Nu vreau să rămân în fotbalul românesc în momentul de față.

Am spus-o și când am plecat de la Rapid. Indiferent de club, îmi doresc să plec în străinătate. Respect clubul Petrolul, este un brand, au suporteri, dar în momentul de față nu îmi doresc să antrenez în România”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Marius Șumudică are oferte din străinătate

Fostul antrenor al celor de la Rapid susține că a refuzat Petrolul pentru că nu duce lipsă de oferte.

Tehnicianul spune că a ajuns la un acord cu Yunnan Yukun, trupă la care evoluează Alexandru Ioniță II, fostul său elev de la Astra. Antrenorul este așteptat să preia nou-promovata din elita fotbalului chinez în luna ianuarie.

„Cu Yunnan Yukun sunt înțeles pe un an. În mod normal merg la Yunnan pentru că este un proiect foarte serios”, a mai spus Șumudică.

20 de echipe a antrenat Marius Șumudică în cei 20 de ani de când activează ca antrenor principal

