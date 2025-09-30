Îl demite U Cluj pe Sabău? Anunțul conducerii, după remiza cu CFR Cluj: „Asta e important”

U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Radu Constantea (41 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre remiza din primul derby al orașului, din acest sezon.

Oficialul șepcilor -roșii a anunțat că postul lui Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) nu este în pericol.

Constantea este de părere că rezultatul este unul echitabil, iar cel mai important pentru U Cluj este faptul ca echipa să înceapă să lege rezultate pozitive.

U CLUJ - CFR CLUJ 2-2 . Radu Constantea: „Rezultat echitabil”

„Dacă ne uităm la meci, cred că e un rezultat echitabil. Au fost momente când, sigur, puteam și noi să ne facem 3-1 acolo, poate reușeam să câștigăm, dar, în același timp, au avut și anumite ocazii, mai ales la ocazia lui Louis Munteanu, chiar înainte de pauza.

Sigur, ne-a fi dorim să câștigăm, dar e important pentru noi. Trebuie să începem să legăm victorii, dar important e că nu am pierdut”, a spus Radu Constantea într-o intervenție telefonică la emisiunea „DigiSport Special”.

Președintele celor de la U Cluj a vorbit și despre începutul mai puțin bun al „studenților”:

„Un sezon dificil pentru că după sezonul trecut, în care am fost 4-5 etape pe primul loc, era clar că crește crește și presiunea pe noi și nivelul așteptătorilor din partea suporterilor. Va fi destul de dificil de gestionat și cred că am început mai greu acest campionat.

Sigur, urmează meciuri importante. Acum, diferența nu e foarte mare, dar, în același timp, trebuie să fim atenți și să începem să acumulăm puncte”, a adăugat Constantea.

Radu Constantea: „Nu e presiune pe Neluțu Sabău”

Oficialul șepcilor-roșii a vorbit și despre eventualitatea ca formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) să rateze play-off-ul.

Totodată, a dezvăluit că nu se pune problema ca tehnicianul să fie demis.

„Obiectivul nostru e intrarea în play-off. Din punct de vedere al bugetului, putem gestiona și dacă nu intrăm în play-off. Vom vedea la finalul sezonului regulat. Nu vom avea probleme financiare.

Am avut puțin ghinion și cu accidentările, apoi a urmat eșecul cu Craiova, când am primit gol în minutul 85. Apoi am fost eliminați din Europa. Cred că de aici a venit forma mai puțin slabă.

Nu e presiune pe Neluțu Sabău. Continuitatea e cea mai importantă.

Nu sunt probleme financiare. Obiectivul nostru e să găsim un investitor care să ducă U Cluj la nivelul următor, acolo în locurile 1-3. Noi suntem o asociație de drept privat, un ONG.

Momentan nu ne permitem să facem transferuri de milioane de euro la începutul sezonului. La Cluj lucrurile sunt mai speciale, nu am reușit să identificăm pe cineva care poate să-și asume și treaba financiară și cea mediatică. Posibilii investitori în Cluj poate nu-și doresc același lucru”, a concluzionat Constantea.

În acest moment, U Cluj ocupă locul 9, cu 14 puncte. Pentru șepcile roșii urmează un duel în deplasare cu Csikszereda.

