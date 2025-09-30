Îl demite U Cluj pe Sabău? Anunțul conducerii,  după remiza cu CFR Cluj: „Asta e important” +8 foto
Radu Constantea/ Foto: Facebook
Superliga

Îl demite U Cluj pe Sabău? Anunțul conducerii, după remiza cu CFR Cluj: „Asta e important”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 00:09
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 00:09
  • U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Radu Constantea (41 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre remiza din primul derby al orașului, din acest sezon.
  • Oficialul șepcilor -roșii a anunțat că postul lui Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) nu este în pericol.

Constantea este de părere că rezultatul este unul echitabil, iar cel mai important pentru U Cluj este faptul ca echipa să înceapă să lege rezultate pozitive.

„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu
Citește și
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu
Citește mai mult
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu

U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Radu Constantea: „Rezultat echitabil”

„Dacă ne uităm la meci, cred că e un rezultat echitabil. Au fost momente când, sigur, puteam și noi să ne facem 3-1 acolo, poate reușeam să câștigăm, dar, în același timp, au avut și anumite ocazii, mai ales la ocazia lui Louis Munteanu, chiar înainte de pauza.

Sigur, ne-a fi dorim să câștigăm, dar e important pentru noi. Trebuie să începem să legăm victorii, dar important e că nu am pierdut”, a spus Radu Constantea într-o intervenție telefonică la emisiunea „DigiSport Special”.

Președintele celor de la U Cluj a vorbit și despre începutul mai puțin bun al „studenților”:

„Un sezon dificil pentru că după sezonul trecut, în care am fost 4-5 etape pe primul loc, era clar că crește crește și presiunea pe noi și nivelul așteptătorilor din partea suporterilor. Va fi destul de dificil de gestionat și cred că am început mai greu acest campionat.

Sigur, urmează meciuri importante. Acum, diferența nu e foarte mare, dar, în același timp, trebuie să fim atenți și să începem să acumulăm puncte”, a adăugat Constantea.

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (1).jpeg
U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (1).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (1).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (2).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (3).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (4).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Radu Constantea: „Nu e presiune pe Neluțu Sabău

Oficialul șepcilor-roșii a vorbit și despre eventualitatea ca formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) să rateze play-off-ul.

Totodată, a dezvăluit că nu se pune problema ca tehnicianul să fie demis.

„Obiectivul nostru e intrarea în play-off. Din punct de vedere al bugetului, putem gestiona și dacă nu intrăm în play-off. Vom vedea la finalul sezonului regulat. Nu vom avea probleme financiare. 

Am avut puțin ghinion și cu accidentările, apoi a urmat eșecul cu Craiova, când am primit gol în minutul 85. Apoi am fost eliminați din Europa. Cred că de aici a venit forma mai puțin slabă.

Nu e presiune pe Neluțu Sabău. Continuitatea e cea mai importantă.

Nu sunt probleme financiare. Obiectivul nostru e să găsim un investitor care să ducă U Cluj la nivelul următor, acolo în locurile 1-3. Noi suntem o asociație de drept privat, un ONG.

Momentan nu ne permitem să facem transferuri de milioane de euro la începutul sezonului. La Cluj lucrurile sunt mai speciale, nu am reușit să identificăm pe cineva care poate să-și asume și treaba financiară și cea mediatică. Posibilii investitori în Cluj poate nu-și doresc același lucru”, a concluzionat Constantea.

În acest moment, U Cluj ocupă locul 9, cu 14 puncte. Pentru șepcile roșii urmează un duel în deplasare cu Csikszereda.

Citește și

„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu
Superliga
23:47
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu
Citește mai mult
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu
Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu Mesaj pentru atacantul lui CFR Cluj: „Dacă e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențează”
Superliga
23:41
Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu Mesaj pentru atacantul lui CFR Cluj: „Dacă e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențează”
Citește mai mult
Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu Mesaj pentru atacantul lui CFR Cluj: „Dacă e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențează”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
CFR Cluj Ioan Ovidiu Sabau u cluj superliga radu constantea
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
29.09
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
29.09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
29.09
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
29.09
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
09:53
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
00:25
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
29.09
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
29.09
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share