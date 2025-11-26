A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter

Lorenzo Buffon, fostul mare portar al lui AC Milan, a decedat, marți. Avea 95 de ani.

A îmbrăcat tricoul „rossonerilor” de 300 de ori și a cucerit 4 titluri de campion cu formația milaneză. A jucat și la Inter, alături de care a câștigat al 5-lea titlu în Serie A, din carieră.

Decesul lui Lorenzo Buffon a venit la câteva zile după victoria lui AC Milan din Derby della Madonnina, 1-0 împotriva Interului antrenat de Cristi Chivu.

A murit Lorenzo Buffon, legenda lui AC Milan. Portarul a jucat și la Inter

Lorenzo Buffon a decedat marți dimineață la vârsta de 95 de ani, după ce a suferit un stop cardiac, anunță lacronaca24.it.

Cunoscut drept „Cleștele” sau „Il Magnifico” datorită „prizelor” sale sigure, fostul portar italian a câștigat 4 titluri în Italia alături de AC Milan și a jucat, în total, 300 de meciuri pentru formația „rossonera”.

Lorenzo Buffon era rudă cu Gianluigi Buffon, portar cu aproape 1.000 de meciuri în carieră, în mare parte la Inter, și câștigător al Cupei Mondiale în 2006 alături de Italia.

Conform gazzetta.it, legenda lui AC Milan spunea despre Gianluigi Buffon: „Bunicul meu și străbunicul său erau veri. Gigi și cu mine suntem asemănători în poartă, el este cel mai bun dintre noi toți. Dar, cândva, eu eram Buffon”.

Mi-aș dori un fiu ca Buffon Ricardo Martinez Zamora, fost mare portar spaniol în anii 1930

Cine a fost Lorenzo Buffon

Născut pe 19 decembrie 1929, Lorenzo Buffon a lucrat, în copilărie, ca ajutor de zidar, înainte să-și descopere pasiunea pentru fotbal.

„Aveam bătături la mâini, iar tatăl meu îmi spunea: «Fără bătături, nu vei deveni bărbat»”.

La 12 ani, aveam 1,80 m înălțime și eram slab ca un băț Lorenzo Buffon

Lorenzo Buffon a debutat pentru AC Milan la nici 20 de ani împliniți, în sezonul 1949/1950, conform acmilan.com. Ce a urmat a rămas în istorie.

În cei 10 ani petrecuți la AC Milan, Lorenzo Buffon a jucat în 300 de meciuri și a câștigat 4 titluri ale Italiei și două Cupe.

15 selecții a avut Lorenzo Buffon pentru Italia

De-a lungul carierei, acesta a mai jucat și pentru Inter, marea rivală din oraș a „rossonerilor” alături de care a mai câștigat un Scudetto, Genoa și Fiorentina.

Întotdeauna am fost și voi fi mereu fan al lui AC Milan. Am ajuns în 1949, erau acolo Gren, Nordahl și Liedholm. Și Burini, Tognon, Annovazzi. A fost ca un vis, am debutat pe San Siro împotriva Sampdoriei, 5-1, tocmai împlinisem douăzeci de ani. Înțelegi? Douăzeci de ani și portar pentru acel Milan. Eram cel mai fericit băiat din lume.” Lorenzo Buffon

Cifrele lui Lorenzo Buffon:

AC Milan - 300 de meciuri

Inter - 89 de meciuri

Genoa - 20 de meciuri

Fiorentina - 1 meci

Reacțiile lui AC Milan și Inter

AC Milan, clubul la care Lorenzo și-a petrecut o mare parte din cariera sa, a transmis condoleanțe:

„Mâinile sale «ca niște clești» au făcut din AC Milan un jucător important în nenumăratele victorii din anii 1950. «Lorenzo Magnificul», un om bun cu o inimă mare pentru noi, ne-a părăsit. Cu mare regret ne luăm rămas bun de la Lorenzo Buffon și îi onorăm memoria”, a scris AC Milan.

Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria. pic.twitter.com/KbxCitZSKT — AC Milan (@acmilan) November 25, 2025

Și Inter a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Un Scudetto, trei sezoane și 89 de apariții în tricoul nerazzurro.

Transmitem condoleanțe sincere pentru trecerea în neființă a lui Lorenzo Buffon și suntem alături de familia sa și de întreaga lume a fotbalului în aceste momente de doliu”.

Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra.



Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto. pic.twitter.com/1DSC4SLzHv — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 25, 2025

