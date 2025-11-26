Cum poate fi învinsă Steaua Roșie Mihai Stoica, despre adversara din etapa #5 din Europa League: „Au început și ei să aibă probleme”

Steaua Roșie - FCSB. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a prefațat partida din etapa #5 din Europa League.

Steaua Roșie - FCSB va avea loc joi, de la ora 22:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mihai Stoica e de părere că dacă FCSB va juca cu Steaua Roșie exact cum a făcut-o cu Basel, 1-3, atunci campioana României are șanse mari să obțină victoria.

Steaua Roșie - FCSB. Mihai Stoica: „Dacă ne prind cum am fost cu Basel...”

În ciuda faptului că a pierdut cu scorul de 1-3 meciul cu Basel, FCSB a avut o prestație solidă.

Campioana a jucat în inferioritate numerică din minutul 12, atunci când Ștefan Târnovanu a fost eliminat, dar a reușit să mențină egalitatea până în minutul 73, atunci când elvețienii au trecut în avantaj.

Mihai Stoica crede că FCSB poate obține cele trei puncte:

„ Dacă ne prind cum am fost cu Basel şi rămânem în 11 oameni, eu zic că ne prind bine. Ce are Steaua Roşie acum n-a avut nimeni, poate doar Şahtior şi Dinamo Kiev, vorbesc de fostul lagăr socialist.

În Rusia au fost bani mulţi, dar nu iau Rusia în calcul, a fost prea puternică. În rest, nimeni nu a ajuns la nivelul la care e Steaua Roşie acum, să cumperi jucători cu 5 milioane câţi vrei şi să dai salarii de 2.5 milioane, cât are Arnautovic net.

Sunt la alt nivel. Dar, neavând competiţie, au început şi ei să aibă probleme. I-a scos Pafos, care n-a cumpărat un jucător, au adus doar jucători liberi.

I-au bătut pe Lille (1-0), au pierdut cu Braga (0-2), acum cu Javor (0-1) în campionat, nu ştii cum să-i iei. Am văzut ambele meciuri cu Pafos (2-3 la general) şi mă aşteptam la mult mai mult de la ei. Eu zic că se joacă.

Şi Basel o năucise pe Stuttgart (2-0) şi cu noi s-au chinuit rău de tot. Eu aş fi vrut ca ambele echipe să fie la bătaie, la calificare şi să fie «Marakana» arhiplină. Nu ştiu ce o să fie la meciul cu noi”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FOTO. Basel - FCSB 3-1

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

