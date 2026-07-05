L'Equipe, nemiloasă „Centralul” a primit nota 1 după meciul Paraguay - Franța de la CM 2026! Marile greșeli ale arbitrului uzbec  +43 foto
lgiz Tantashev/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

L'Equipe, nemiloasă „Centralul” a primit nota 1 după meciul Paraguay - Franța de la CM 2026! Marile greșeli ale arbitrului uzbec

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 15:22
  • PARAGUAY - FRANȚA 0-1. Arbitrul uzbec lgiz Tantashev (42 de ani) a primit nota 1 în L'Equipe pentru prestația din optimile Campionatului Mondial.
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Celebrul cotidian francez a evidențiat faptul că lgiz Tantashev nu a arătat niciun cartonaș galben jucătorilor din Paraguay, în ciuda tertipurilor folosite de sud-americani, unele de-a dreptul murdare, pentru a opri cu orice preț ofensiva vicecampioanei Mondiale.

În schimb, a avertizat trei jucători ai Franței.

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Arbitrul Ilgiz Tantashev, nota 1 în L'Equipe, după Paraguay - Franța 0-1

„Acest lucru s-a întâmplat foarte rar, de când corespondenții speciali ai ziarului L'Equipe au început să acorde note arbitrilor. Pentru prestația sa din meciul Franței cu Paraguay (1-0), disputat sâmbătă, la Philadelphia, Ilgiz Tantashev a primit nota 1 în paginile publicației. Până acum, doar alți doi arbitri mai primiseră această notă.

Arbitrul uzbec a lăsat în multe momente jocul să curgă, lucru care reprezintă atât o directivă, cât și una dintre caracteristicile Cupei Mondiale din 2026.

Însă această abordare are limitele sale, deoarece outsiderul sud-american nu părea nici dispus, nici capabil să joace fotbal, iar pentru francezi ar fi fost mai ușor să rămână în picioare pentru a-și construi acțiunile.

Însă nu a fost vorba doar despre lăsarea liberă a jocului, ci și despre modul contradictoriu în care arbitrul a condus partida.

Simulările și tentativele paraguayenilor de a trage de timp au rămas nepedepsite de Ilgiz Tantashev, în timp ce Michael Olise a văzut cartonașul galben pentru comportament nesportiv în minutele de prelungire (90+7), pentru un fault relativ minor.

Acesta a fost al treilea cartonaș galben primit de francezi, în condițiile în care adversarii lor nu au fost avertizați nici măcar o dată. Încă din minutul 19, cartonașul încasat de Bradley Barcola a lăsat impresia că arbitrul oficia un alt meci.

Deși decizia nu poate fi considerată scandaloasă, având în vedere impresia lăsată în timp real, ea a alimentat în tabăra Franței sentimentul că echipa este dezavantajată. Iar penalty-ul neacordat inițial la Desire Doue nu a făcut decât să accentueze această stare de nemulțumire.

Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo
Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo

Galerie foto (43 imagini)

Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo
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Însă, fără niciun fel de șovinism, corespondenții speciali ai ziarului L'Equipe au decis să-i acorde arbitrului nota 1 din 10 pentru prestația sa, care, desigur, ar fi putut costa scump echipa Franței, dar care, mai ales, nu a servit cu adevărat jocului și nici nu a protejat jucătorii.

Este abia a treia oară când se întâmplă acest lucru în paginile noastre de când reporterii noștri evaluează și arbitrii, cu ocazia Euro 2016. Stephanie Frappart, în aprilie 2024 (n.red. - după meciul Lyon - Valencienne 3-0, din semifinalele Cupei Franței), și Mathieu Vernice (n.red. - după meciul Lyon - Brest, scor 4-3), câteva zile mai târziu, au fost primii”, a notat L'Equipe.

Pentru Franța urmează duelul cu Maroc, programat joi, cu începere de la ora 23:00.

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