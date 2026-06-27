La câțiva centimetri de calificare FOTO. Iran e neînvinsă, dar poate pleca acasă după un gol anulat în prelungiri! Explicația deciziei care a stârnit polemici +11 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

La câțiva centimetri de calificare FOTO. Iran e neînvinsă, dar poate pleca acasă după un gol anulat în prelungiri! Explicația deciziei care a stârnit polemici

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 12:14
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 12:59
  • Egipt - Iran 1-1. Naționala asiatică a fost foarte aproape de calificarea în șaisprezecimile CM 2026, după ce a înscris golul de 2-1 în prelungirile meciului.
  • Cu toate acestea, reușita lui Shoja Khalilzadeh (37 de ani) a fost anulată pentru o poziție de ofsaid care a stârnit polemici în mediul online.
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În minutul 90+3, la scorul de 1-1, Iranul a dat lovitura și a marcat golul victoriei, reușită care le asigura asiaticilor prezența în fazele eliminatorii ale CM 2026.

Visul iranienilor a fost spulberat, după ce arbitrul Szymon Marciniak a anulat golul pentru o poziție de ofsaid, în faza premergătoare golului.

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FOTO. De ce a fost anulat golul care asigura Iranului prezența în 16-imile CM 2026

În finalul partidei cu Egipt, Iranul a asaltat poarta adversarilor, în speranța că va reuși să înscrie golul care ar fi calificat-o în fazele eliminatorii.

În minutul 90+3, iranienii au primit o lovitură liberă de la mare distanță. Balonul a fost aruncat în careu, Shobeir a ieșit să-l rețină însă l-a scăpat în față direct la Ghorbani. Mijlocașul Iranului a șutat, însă mingea a fost blocată de defensiva Egiptului. A ricoșat însă la Shoja Khalilzadeh, care l-a împins în plasă.

Au urmat momente de bucurie în tabăra asiaticilor, convinși că au marcat golul calificării. Szymon Marciniak avea să anuleze golul pentru ofsaid după intervenția din cabina VAR, iar decizia a stârnit discuții aprinse pe rețelele de socializare.

Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (9).jpg
Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (9).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (1).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (2).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (3).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (4).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (5).jpg
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De ce decizia e una corectă?

Mulți fani au crezut că golul este de fapt regulamentar, pentru că între Shoja și poartă se mai afla un fundaș. Este însă vorba de o confuzie. Regulamentul FIFA specifică faptul că, în momentul pasei, între atacantul care primește mingea și poartă trebuie să fie doi apărători.

Pentru că în cele mai multe cazuri portarul este ultimul apărător, ofsaidurile se raportează la fundașul cel mai apropiat de poartă. Doar că, atunci când portarul este surprins într-o poziție mai avansată, așa cum s-a întâmplat la această faza, doi fundași ar fi trebuit să fie între Shoja și buturi.

Ibrahim era, însă nu și Abdulkerim. Pentru doar câțiva centimetri, golul Iranului a fost anulat!

Ofsaidul în care se afla Shoja Khalilzadeh, înainte să înscrie Ofsaidul în care se afla Shoja Khalilzadeh, înainte să înscrie
Ofsaidul în care se afla Shoja Khalilzadeh, înainte să înscrie

Astfel, bucuria Iranului a fost spulberată, iar Egiptul s-a calificat în șaisprezecimi de pe locul 2 din grupa G. Asiaticii speră acum să fie una dintre cele 8 echipe de pe locul 3 care vor avansa în faza eliminatorie.

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Belgia35
2. Egipt35
3. Iran33
4. Noua Zeelandă31

Iranul depinde acum și de alte rezultate

Deși nu a pierdut niciun meci în grupă, Iran poate pleca acasă. Naționala asiatică poate să se califice de pe locul 3, dar depinde foarte mult și de rezultatele din celelalte grupe.

În „șaisprezecimi” se vor califica primele două clasate, dar și cele mai bune 8 formații clasate pe locul 3.

Cum stabilește FIFA cine merge mai departe? Toate cele 12 echipe care vor încheia faza grupelor pe 3 vor fi ordonate într-un clasament după rezultatele obținute în cele 3 partide disputate. Principalele criterii de departajare:

  1. punctele acumulate;
  2. golaverajul;
  3. numărul de goluri marcate;
  4. clasamentul fair play;
  5. clasamentul FIFA

În acest moment, după ce meciurile s-au încheiat în 9 din cele 12 grupe, cinci formații de pe locul 3 și-au asigurat matematic calificarea: Suedia, Ecuador, Bosnia, Paraguay și Senegal.

Rezultatele Iranului din grupa G:

  • 2-2 cu Noua Zeelandă
  • 0-0 cu Belgia
  • 1-1 cu Egipt

Clasamentul echipelor de pe locul 3 la CM 2026

MeciuriPuncteGol.
1. SUEDIA (F)347-7
2. ECUADOR (E)342-2
3. BOSNIA (B)345-6
4. PARAGUAY (D)342-4
5. SENEGAL (I)338-6
6. Iran (G)333-3
7. Croația (L)233-4
8. Coreea de Sud (A)332-3
---------------------
9. Algeria (J)232-4
10. Scoția (C)331-4
11. Uruguay (H)323-4
12. RD Congo (K)211-2

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