Fanii Craiovei au răbufnit Reacții furioase după ce a fost anunțată brigada care va arbitra meciul din turul 1 al Ligii Campionilor: „UEFA are prostii în cap”
Luka Bilbija/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Fanii Craiovei au răbufnit Reacții furioase după ce a fost anunțată brigada care va arbitra meciul din turul 1 al Ligii Campionilor: „UEFA are prostii în cap”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 14:14
  • Fanii campioanei României au răbufnit după ce au aflat că bosniacul Luka Bilbija (37 de ani) a fost delegat la manșa tur dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.
  • Partida se joacă miercuri, începând cu ora 20:00, și este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Universitatea Craiova a reușit eventul după o pauză de 35 și revine în Liga Campionilor pentru prima dată din sezonul 1991/92, când competiția se numea încă Cupa Campionilor. Atunci, oltenii au fost eliminați de Apollon Limassol încă din primul tur, 2-0 și 0-3.

Acum, vor da peste campioana Belarusului.

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Brigadă de arbitri din Bosnia la meciul ML Vitebsk - Universitatea Craiova

UEFA l-a delegat pe Luka Bilbija la centru pentru prima manșă a „dublei”.

El va fi ajutat de Stefan Tešanovic şi Marko Peric, în timp ce rezervă va fi Antonio Tomic. În camera VAR se vor afla Antoni Bandic şi Nihad Ljajic.

Partida se va juca pe la Mezokovesd, în Ungaria. Din cauza războiului din Ucraina, ML Vitebsk nu are voie să-și dispute partidele pe teren propriu.

Fanii Craiovei au răbufnit: „UEFA are prostii în cap”

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova ar putea da piept cu FK Borac Banja Luka, campioana Bosniei, iar delegarea bosniacului Luka Bilbija le-a ridicat semne de întrebare fanilor olteni:

  • „Au ăia de la UEFA niște prostii în cap. Cum să pui arbitru la o dublă în care învingătoarea poate juca împotriva campioanei din țara ta? Automat tragi cu ăia mai slabi. Nu uitați că cine câștigă aici are șanse mari să joace contra Borac Banja Luka din Bosnia”
  • „Doamne ajută să fie corect!!!”
  • „Să sperăm că nu e fan FK Sarajevo” (n.r. - echipă din Bosnia eliminată de Craiova în sezonul trecut de Conference League”)
  • „Să jucăm fotbal. Să sperăm că nu va afecta rezultatul”.
  • „Nu mi se pare normal”, au fost câteva comentarii lăsate de fani pe pagina de Facebook a oltenilor.

Returul partidei cu ML Vitebsk se joacă pe 15 iulie, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Între cele două partide, Universitatea Craiova urmează să dispute și Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

Dacă va trece de ML Vitebsk în primul tur, atunci U Craiova va juca în runda următoare a preliminariilor cu învingătoarea din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria).

Primul meci pentru olteni ar urma să se joace în deplasare, pe 21/22 iulie, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Bănie, pe 28/29 iulie.

Borac Banja Luka și Levski Sofia se vor duela în primul tur preliminar al UCL pe 7, respectiv 14 iulie.

Borac Banja Luka are un lot cotat la doar 8,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Cei mai valoroși jucători ai echipei sunt portarul Mladen Jurkas (18 ani) și atacantul Matej Deket (16 ani), cotați la 700.000 de euro.

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