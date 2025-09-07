Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului” +12 foto
Loți Bölöni alături de mama sa, Ilona Bölöni (foto: Nemzeti Sport)
Special

Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 19:46
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 19:46
  • Antrenorul român László Bölöni (72 de ani) trăiește un moment special alături de familie.
  • Sâmbătă, 6 septembrie, mama sa, Ilona Bölöni, a împlinit 101 ani.

„Este un lucru extraordinar. Îi vom marca aniversarea pe 13 septembrie, în Ungaria, atunci când se reunește toată familia”, a declarat Loți Bölöni pentru GOLAZO.ro.

Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025
Citește și
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025
Citește mai mult
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025

Loți Bölöni își aniversează mama, la împlinirea vârstei de 101 ani

Ilona Bölöni locuiește la Hernad, 30 de kilometri de Budapesta, alături de fiul cel mare, Istvan Boloni (76 de ani).

Pentru Loți, mama sa rămâne sprijinul cel mai important al vieții. Curajoasă și puternică, Ilona și-a crescut singură cei doi băieți după moartea prematură a soțului.

Deși trăiește în Franța, Bölöni vorbește zilnic cu mama și abia așteaptă fiecare revedere.

În urmă cu un an, povestea cu emoție: „Mă întind pe canapeaua ei, îmi pun picioarele în poala ei și ea îmi face masaj până adorm. Este un ritual obligatoriu”.

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg
Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (2).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (3).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery
  • Laszlo Boloni, foto sus, mama, fratele mai mare și tatăl său, foto jos

O viață între sacrificii și bucurii

Ilona Bölöni a muncit din greu pentru a-și crește copiii. La Târnăveni, confecționa mingi de cauciuc pentru fotbal și avea grijă de socrul său bolnav.

Forța și curajul ei au rămas un model pentru Loți. În 2009, întrebat despre transferul record al lui Cristiano Ronaldo, antrenorul a spus: „Niciun fotbalist nu valorează 93 de milioane de euro. Doar mama mea valorează mai mult”.

Tatăl lui Bölöni a murit la 52 de ani

Anii nu au fost întotdeauna blânzi. Ilona a trăit durerea pierderii soțului, decedat la doar 52 de ani, chiar pe stadion, în timpul unui meci în care Loți era pe teren.

„Eram rezerva la echipa mare, la Divizia C. Aveam 15 ani, motiv pentru care jucam și la juniori. Tata iubea fotbalul, era înnebunit! Venea tot timpul la stadion.

Aveam joc la Târnăveni. Tata a făcut hemoragie cerebrală în timpul unui meci în care am marcat patru goluri, iar după trei zile a murit! Avea probleme cu tensiunea.

E greu să vorbesc despre acea zi. Îmi rămâne în minte o imagine. Tata în tribune, eu pe teren, și la o aruncare de la margine ne-am întâlnit privirile, parcă ar fi vrut să spună ceva.

În a doua repriză, cineva strigă la mine să vin: «Laci, tatăl tău e beat». Niciodată tata nu a fost beat. Ies repede afară, sar peste gard și îl văd căzut pe pământ. Au chemat ambulanța, l-au dus la spital și s-a constatat că a suferit un accident vascular cerebral grav.

A murit a treia zi. La 15 ani ani am rămas fără tată și totul părea de neînțeles. Nu aveam nici o idee în ce direcție să o iau”, a povestit Loți Bölöni, pentru Nemzeti Sport.

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg
Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (2).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (3).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery
  • Tatăl lui Laszlo Boloni

Dramele prin care a trecut mama lui Loți Bölöni

Viața Ilonei Bölöni a fost marcată încă din tinerețe de greutăți: tatăl ei a fost executat în 1949 în timpul colectivizării, iar mama ei trimisă la muncă forțată pe șantierul Canalului Dunăre–Marea Neagră.

Fostul selecționer al României, László Bölöni, a povestit drama familiei sale.

„În timpul colectivizării forțate, în 1949, bunicul meu matern, Sántha József, a fost declarat chiabur și executat în satul său, Vadasd.

A fost împușcat din spate. Securitatea a încercat ulterior să prezinte execuția ca un incident petrecut în timpul unei evadări, încercând astfel să mascheze crima.

În acea vreme, se fabricau rapoarte în serie. Trupul său a fost aruncat într-o groapă, iar familia nu a fost prezentă la înmormântare.

Abia după revoluție am reușit să-l îngropăm cu demnitate, după ce martorii oculari au dezvăluit unde fusese îngropat rămășițele lui”.

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (11).jpg
Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (11).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (2).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (3).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery
  • Mama lui Laszlo Boloni

Bunica a muncit la Canalul Dunăre-Marea Neagră

Loți Bölöni a continuat: ”Bunica mea, Sántha Ágnes, a trăit suficient încât să fie prezentă la reînhumare, apoi a murit la 93 de ani. A doua zi după execuția soțului ei, în 1949, a fost trimisă într-un lagăr de muncă forțată pentru construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră.

A muncit cinci ani și jumătate la descărcarea vagoanelor, măturatul drumurilor și împinsul roabei, iar după aceea a fost pusă să lucreze doi ani în bucătărie.

Când s-a putut întoarce acasă, noi locuiam deja în Târnăveni, în casa bunicului patern, pentru că tatălui meu i s-a dat de înțeles că la Târgu Mureș nu ar avea nicio șansă la un loc de muncă decent.

Aveam patru ani atunci și înțelegeam prea puțin din ceea ce se întâmpla. Îmi amintesc că bunica a apărut cu un câine vagabond. Am aflat că avusese și o capră în Delta Dunării, dar o dăduse unui coleg de suferință care fusese ținut acolo și mai mult timp.

Mai târziu, trebuia să se prezinte regulat la poliție în Târnăveni. Părinții noștri nu ne-au vorbit prea mult despre aceste lucruri, știau că ne-ar pune în pericol dacă am fi vorbit”.

Citește și

„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Special
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Citește mai mult
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Campionate
11:11
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Citește mai mult
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Ladislau Boloni familie mama boloni ilona boloni
Știrile zilei din sport
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Tenis
07.09
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Citește mai mult
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Superliga
07.09
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Citește mai mult
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Superliga
07.09
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Citește mai mult
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Campionatul Mondial
00:06
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Citește mai mult
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:11
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
09:04
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
09:38
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
10:06
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Special
07.09
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Citește mai mult
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Diverse
07.09
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Citește mai mult
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Diverse
07.09
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Citește mai mult
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Nationala
07.09
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 14 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share