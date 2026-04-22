Louis Munteanu, uluit Atacantul vorbește în premieră despre viața în SUA: „Unii au avut dubii. E o altă lume!"
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 10:01
  • Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la DC United, a împărtășit primele sale impresii despre viața în SUA, dar și despre MLS.
  • Munteanu a fost transferat de clubul american în luna ianuarie a acestui an de la CFR Cluj, în schimbul a 6 milioane de euro.

După trei luni petrecute la DC United, Louis Munteanu a lăudat campionatul american și a vorbit despre modul cum a fost primit în SUA.

Louis Munteanu: „Infrastructura aici este la un alt nivel

Atacantul a precizat că este accidentat în acest moment, fiind în plin proces de recuperare.

Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic.

Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere.

Momentan, din păcate, sunt accidentat. Am o întindere și sunt în proces de recuperare. Dar, cu siguranță, această perioadă mă va face mai puternic, pentru că, așa cum am mai spus înainte, practic stau în sală și lucrez foarte mult la ceea ce am nevoie acum.

Mi s-a făcut un program strict pentru minusurile pe care le am în prezent și încerc în fiecare zi să progresez cât de mult pot”, a declarat Louis Munteanu, conform digisport.ro.

Munteanu ar urma să lipsească de pe teren aproximativ două săptămâni.

5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Louis Munteanu: „Băieții m-au primit foarte bine”

Atacantul lui DC United a explicat și cum a fost ajutat de coechipierii săi să se adapteze în SUA.

„Infrastructura de aici este la un alt nivel. Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva. În ceea ce privește adaptarea, băieții m-au primit foarte bine.

Este o altă lume din acest punct de vedere. Toată lumea vrea să te ajute. Aici am simțit cea mai mare diferență față de Europa. Toți sunt deschiși să te ajute și îți vor binele.

Chiar ieri am avut o ședință cu toți jucătorii noi care au ajuns în MLS în acest sezon, împreună cu foști jucători care au evoluat în MLS timp de 10 ani. Au încercat să ne dea sfaturi despre cum să ne adaptăm cât mai repede și ce ar trebui să facem pentru a ne integra”, a mai declarat Louis Munteanu.

Pentru mine contează aceste lucruri, iar cine mă cunoaște știe cum sunt eu în viața de zi cu zi, un băiat timid. Tot ce s-a întâmplat până acum m-a făcut să mă simt ca unul de-al lor, nu un străin în țara lor. Louis Munteanu, jucător DC United

Prestațiile lui Louis Munteanu în MLS, în acest sezon:

  • 22 februarie 2026: a intrat pe teren și a jucat 20 de minute în victoria lui DC United cu Philadelphia Union, scor 1-0
  • 1 martie 2026: a evoluat 12 minute în eșecul cu Austin FC, scor 0-1
  • 7 martie 2026: a bifat 29 de minute în meciul pierdut cu Inter Miami, scor 1-2
  • 15 martie 2026: a lipsit de la partida cu Chicago Fire (2-1) din cauza unei accidentări
  • 22 martie 2026: nu a jucat nici în meciul cu Atlanta (0-0), tot din cauza problemelor medicale
  • 5 aprilie 2026: a revenit și a jucat 29 de minute în înfrângerea cu FC Dallas, scor 0-4
  • 12 aprilie 2026: a evoluat 30 de minute în meciul cu New England Revolution, pierdut de DC United cu 0-1
  • 19 aprilie 2026: nu a făcut parte din lot la meciul cu Philadelphia (0-0)

DC United ocupă locul 9 în Conferința de Est din MLS, cu 8 puncte acumulate după primele 8 etape.

Următoarele cinci meciuri ale lui DC United:

  • 23 aprilie 2026: New York Red Bulls - DC United
  • 26 aprilie 2026: DC United - Orlando City
  • 3 mai 2026: New York City - DC United
  • 10 mai 2026: Nashville SC - DC United
  • 14 mai 2026: DC United - Chicago Fire

