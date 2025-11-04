Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.

Deși Ioan Varga nu-și dorea să-l cedeze pe atacant la FCSB, finanțatorul ardelenilor ar fi acum deschis la negocieri cu rivala din Liga 1.

FCSB aleargă în continuare după Louis Munteanu, iar patronul campioanei continuă să crească oferta pentru vedeta CFR-ului.

Acum, Becali ar fi oferit 4,5 milioane de euro pentru a-i aduce la pachet pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu.

Gigi Becali, detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu: „Vrea să fie numărul 1 la FCSB”

Într-o intervenție la Digi Sport, Becali a explicat care sunt problemele pe care le întâmpină la negocieri: „Ipotetic vorbind, dacă cere 60.000 de euro pe lună, voi îi dați banii? Am banii, dar dacă faci gestul ăsta, ți-ai distrus toată șandramaua. Ce faci cu ceilalți jucători? Nu poți să-i dai 60.000 pe lună. După vin la tine Bîrligea, Olaru… Tănase nu vine. El are cel mai mare salariu: 30.000 de euro pe lună, dar are bonusuri. Am propus așa, dar nu vrea”.

Apoi, a patronul FCSB a dezvăluit ce ar fi discutat direct cu vârful CFR-ului: „El a zis că vrea să aibă mai mulți bani decât toți. Vrea să ia mai mult decât Tănase. Mi-a zis: «Vreau să fiu numărul 1!»”.

27 de goluri în 57 de meciuri oficiale a marcat Louis Munteanu pentru CFR Cluj

Salariul a fost o problemă și în 2024

În urmă cu mai bine de un an, FCSB s-a luptat cu CFR pentru transferul lui Munteanu de la Fiorentina.

Iar pretențiile financiare ale atacantului au stat în calea unei mutări la București. „Știți câți bani mi-a cerut? 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000 pe an!”, dezvăluia Gigi Becali.

Salariul său ar fi crescut cu 100.000 de euro în fiecare sezon. Pleca de la 25.000 în primul an și ajungea până la aproximativ 60.000 în al cincilea: „Nu putem să-i dăm atât unui copil”.

La acel moment, Chiricheș avea cel mai mare salariu anul, 480.000 de euro. Acum lider este Tănase cu 360.000.

A plâns de nervi după ultimul meci la CFR Cluj

Răbdarea lui Louis Munteanu ar fi atins deja limita. Cu numai 13 puncte la jumătatea sezonului regulat, CFR Cluj este pe loc de baraj!

La finalul ultimului meci din Liga 1, 1-2 cu Dinamo, pierdut de ardeleni în prelungiri, Louis Munteanu a izbucnit. S-a întors către bancă, aruncând reproșuri către interimarii Rus și Hoban.

A dat cu o sticlă cu apă de pământ, apoi a plecat glonț la vestiare după fluierul final.

Apoi a venit în fața microfoanelor cu lacrimi în ochi: „Nu-mi imaginam așa ceva. Când am decis să rămân aici, mă gândeam că o să mă bat la campionat sau ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”.

Când reporterii au sesizat că plânge, Louis a plecat imediat de la interviu.

FCSB îl cumpără cu banii de pe Bîrligea?

Munteanu l-ar putea înlocui pe Bîrligea și la FCSB, după ce a făcut-o deja la CFR Cluj.

Înainte de a relua negocierile cu Varga, Becali a dezvăluit că are pe masă o ofertă din MLS pentru Bîrligea, care ar putea fi lăsat să plece în iarnă.

„ Acum, la ora asta, am ofertă de 7 milioane pentru Bîrligea. Nu vreau să-l dau. Nu sper la nicio sumă. La ora asta sunt în găleată, deci nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri ca să mă scoată de aici. La iarnă e altceva.

Oferta este din America, din MLS. N-avea rost să negociez, pentru că oricum nu e perioada de transferuri. Bîrligea inventează goluri. Golul ăla cu Midtjylland (n.r. - scor 2-0 pentru FCSB), presing la portar și dă cu pieptul când face semnul crucii, e inventat de el.

Ăștia sunt fotbaliștii mari, care inventează goluri. Și azi (n.r. - sâmbătă cu U Cluj), golul doi al lui Olaru e tot al lui. De aia am pretenții de la el, pentru că am nevoie de el.

Dacă îl dau pe 8-10 (n.r. - milioane de euro), îl iau pe Louis Munteanu cu 3. La ora asta atât aș da, chiar dacă nu joacă. Atât dau pe loc acum și îl iau la iarnă. Până atunci s-ar putea să mai crească prețul, dacă joacă mai bine”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

26 de goluri în 61 de meciuri a marcat Bîrligea la FCSB

VIDEO. Supergolul lui Olaru din U Cluj - FCSB 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport