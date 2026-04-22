Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid
Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 15:37
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 15:38
  • Duminică seara, pe stadionul Ion Oblemenco, a avut loc cea mai mare desfășurare de mesaje publice rasiste din fotbalul românesc. Autori: fanii olteni
  • Cazul a ajuns la judecata unui for care aparține de Federația lui Răzvan Burleanu, iar amenda e 0,008% din cheltuielile totale ale Universității pe anul 2025

Meciul Universitatea Craiova - Rapid 1-0, disputat duminică seara în Bănie, nu a schimbat doar liderul clasamentului în Liga 1, ci a adus în prim plan și manifestații rasiste la scară largă.

Sancțiuni blânde pentru Universitatea Craiova

Pe întreaga durată a meciului, suporterii olteni au afișat bannere care conțineau mesaje prin care își jigneau adversarii, trimiterea fiind la etnia romă.

Câteva dintre bannerele afișate la meci:

  • „S-a născut și Sud Rrapid / Copilul din șatră nedorit
  • „«Farmecul» giuleștenilor: după orice meci, stabor…
  • „E adevărat, nu e folclor / Rrapid = echipa rromilor!” 
  • „Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?
Cazul a fost semnalat prin ceea ce a scris observatorul de joc în raport, iar FRF a judecat astăzi speța prin intermediul Comisiei de Disciplină. Care a luat măsuri extrem de blânde.

Doar sancțiune financiară și aceasta într-un cuantum mic: 7.500 de lei.

Suma, raportată la totalul cheltuielilor pe care clubul Universitatea Craiova le-a avut în anul 2025, reprezintă un procent infim: 0,008%. Clubul oltean a trecut de 91 de milioane de lei.

Membrii Comisiei de Disciplină au încadrat cazul la un punct de regulament care prevede sancționarea rasismului, însă sancțiunile prevăzute acolo pleacă de la un prag foarte mic de amenzi.

Articolul 54: Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea

  • Punctul 2: „Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii / denigratoare / rasiste / xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei” 

Aplicarea unei sancțiuni financiare de doar 7.500 lei pentru Craiova a avut ca argument că oltenii se aflau abia la a doua etapă de amenzi, astfel că pragului minim de 5.000 de lei i s-a adăugat încă 50%. La următoarea abatere, sancțiunea va trece de 10.000 de lei.

În schimb, Dinamo, care a avut derapaje repetate în acest sezon, pentru bannerele rasiste afișate la derby-ul cu Rapid, disputat în Giulești, în prima etapă din play-off, a fost sancționată cu peste 25.000 de lei.

