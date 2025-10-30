LPF a modificat programul  Schimbări majore în planificarea etapei #16 din Liga 1 » Cele mai afectate cluburi

- Liga Profesionistă de Fotbal a modificat programul etapei #16 din Liga 1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa cu numărul 16 din Superliga, cea care dă startul returului din sezonul regulat, debutează pe 7 noiembrie, cu partida dintre Universitatea Cluj și Metaloglobus.
Runda se încheie cu duelul dintre Hermannstadt și FCSB, programat duminică, pe 9 noiembrie.
LPF a modificat programul etapei #16 din Liga 1
Deși anunțase programul primei runde din retur în urmă cu 6 zile, Liga Profesionistă a făcut câteva modificări importante.
În primul rând, partida dintre Rapid și FC Argeș, programată inițial vineri, 7 noiembrie, de la 20:30, se va juca sâmbătă, 8 noiembrie, de la aceeași oră.
Această modificare o afectează în primul rând pe Dinamo, deoarece „câinii” vor juca pe teren propriu cu Csikszereda sâmbătă, de la 17:30. Inițial, meciul fusese programat în aceeași zi, dar de la 20:30.
Partida dintre Farul Constanța și Botoșani se va disputa vineri, deși inițial fusese programată luni, 10 noiembrie, fiind și partida care închidea etapa.
Programul actualizat al etapei #16
Vineri, 7 noiembrie
- Universitatea Cluj - Metaloglobus București, ora 18:00
- Farul Constanța - FC Botoșani, ora 20:30
Sâmbătă, 8 noiembrie
- Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, 14:30
- Dinamo București - FK Csikszereda Miercurea Ciuc, 17:30
- FC Rapid - FC Argeș, 20:30
Duminică, 9 noiembrie
- Ora 14.30 Unirea Slobozia - CFR 1907 Cluj
- Ora 17.30 Universitatea Craiova - UTA Arad
- Ora 20.30 FC Hermannstadt - FCSB
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|14
|31
|2
|Rapid
|14
|31
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|14
|18
|9
|Universitatea Cluj
|14
|17
|10
|FCSB
|14
|16
|11
|UTA Arad
|14
|16
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|14
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7