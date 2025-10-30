LPF a modificat programul  Schimbări majore în planificarea etapei #16 din Liga 1 » Cele mai afectate cluburi

Liga Profesionistă de Fotbal a modificat programul etapei #16 din Liga 1.

Etapa cu numărul 16 din Superliga, cea care dă startul returului din sezonul regulat, debutează pe 7 noiembrie, cu partida dintre Universitatea Cluj și Metaloglobus.

Runda se încheie cu duelul dintre Hermannstadt și FCSB, programat duminică, pe 9 noiembrie.

LPF a modificat programul etapei #16 din Liga 1

Deși anunțase programul primei runde din retur în urmă cu 6 zile, Liga Profesionistă a făcut câteva modificări importante.

În primul rând, partida dintre Rapid și FC Argeș, programată inițial vineri, 7 noiembrie, de la 20:30, se va juca sâmbătă, 8 noiembrie, de la aceeași oră.

Această modificare o afectează în primul rând pe Dinamo, deoarece „câinii” vor juca pe teren propriu cu Csikszereda sâmbătă, de la 17:30. Inițial, meciul fusese programat în aceeași zi, dar de la 20:30.

Partida dintre Farul Constanța și Botoșani se va disputa vineri, deși inițial fusese programată luni, 10 noiembrie, fiind și partida care închidea etapa.

Programul actualizat al etapei #16

Vineri, 7 noiembrie

Universitatea Cluj - Metaloglobus București, ora 18:00

Farul Constanța - FC Botoșani, ora 20:30

Sâmbătă, 8 noiembrie

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, 14:30

Dinamo București - FK Csikszereda Miercurea Ciuc, 17:30

FC Rapid - FC Argeș, 20:30

Duminică, 9 noiembrie

Ora 14.30 Unirea Slobozia - CFR 1907 Cluj

Ora 17.30 Universitatea Craiova - UTA Arad

Ora 20.30 FC Hermannstadt - FCSB

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 14 31 2 Rapid 14 31 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 14 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 14 10 16 Metaloglobus 14 7

