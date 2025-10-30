LPF a modificat programul  Schimbări majore în planificarea etapei #16 din Liga 1 » Cele mai afectate cluburi
Dinamo - Csikszereda FOTO: Sport Pictures
Superliga

LPF a modificat programul Schimbări majore în planificarea etapei #16 din Liga 1 » Cele mai afectate cluburi

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 15:27
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 15:27
  • Liga Profesionistă de Fotbal a modificat programul etapei #16 din Liga 1.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa cu numărul 16 din Superliga, cea care dă startul returului din sezonul regulat, debutează pe 7 noiembrie, cu partida dintre Universitatea Cluj și Metaloglobus.

Runda se încheie cu duelul dintre Hermannstadt și FCSB, programat duminică, pe 9 noiembrie.

LPF a modificat programul etapei #16 din Liga 1

Deși anunțase programul primei runde din retur în urmă cu 6 zile, Liga Profesionistă a făcut câteva modificări importante.

În primul rând, partida dintre Rapid și FC Argeș, programată inițial vineri, 7 noiembrie, de la 20:30, se va juca sâmbătă, 8 noiembrie, de la aceeași oră.

Această modificare o afectează în primul rând pe Dinamo, deoarece „câinii” vor juca pe teren propriu cu Csikszereda sâmbătă, de la 17:30. Inițial, meciul fusese programat în aceeași zi, dar de la 20:30.

Partida dintre Farul Constanța și Botoșani se va disputa vineri, deși inițial fusese programată luni, 10 noiembrie, fiind și partida care închidea etapa.

Programul actualizat al etapei #16

Vineri, 7 noiembrie

  • Universitatea Cluj - Metaloglobus București, ora 18:00
  • Farul Constanța - FC Botoșani, ora 20:30

Sâmbătă, 8 noiembrie

  • Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, 14:30
  • Dinamo București - FK Csikszereda Miercurea Ciuc, 17:30
  • FC Rapid - FC Argeș, 20:30

Duminică, 9 noiembrie

  • Ora 14.30 Unirea Slobozia - CFR 1907 Cluj
  • Ora 17.30 Universitatea Craiova - UTA Arad
  • Ora 20.30 FC Hermannstadt - FCSB

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1431
2Rapid1431
3U Craiova1428
4Dinamo1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1418
9Universitatea Cluj1417
10FCSB1416
11UTA Arad1416
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1410
16Metaloglobus147

