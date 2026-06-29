- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul primei etape din Liga 1 a noului sezon 2026/2027.
- Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Prima etapă din noua stagiune a Ligii 1 se va desfășura în perioada 17–20 iulie. Balul va fi deschis de duelul FC Voluntari - FC Botoșani și va continua cu partida FCSB - FC Argeș.
Sâmbătă, 18 iulie, va debuta și campioana României, U Craiova. Oltenii o vor găzdui pe UTA Arad.
Dinamo intră în joc duminică, 19 iulie. „Câinii” se vor deplasa pe terenul celor de la Petrolul.
Partida va începe cu ora 19:30, deoarece în acea zi este programată și finala Campionatului Mondial, care va începe la 22:00 (ora României).
Etapa se va încheia cu meciul Rapid - Sepsi de luni, 20 iulie.
Programul etapei #1 din Liga 1
Vineri, 17 iulie:
- ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani
- ora 21:30 - FCSB - FC Argeş
Sâmbătă, 18 iulie:
- ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj
- ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad
Duminică, 19 iulie:
- ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa
- ora 19:30 - Petrolul - Dinamo
Luni, 20 iulie:
- ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda
- ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe
Când sunt programate cele mai importante derby-uri ale sezonului:
- Etapa II: Dinamo - Craiova
- Etapa III: Rapid - CFR
- Etapa V: Rapid - Dinamo
- Etapa VI: CFR - FCSB
- Etapa VII: Rapid - Craiova
- Etapa VIII: Dinamo - FCSB, U Craiova - U Cluj
- Etapa X: Craiova - FCSB
- Etapa XIII: FCSB - Rapid, CFR - Dinamo
- Etapa XIV: U Cluj - FCSB