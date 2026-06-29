Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul primei etape din Liga 1 a noului sezon 2026/2027.

Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Prima etapă din noua stagiune a Ligii 1 se va desfășura în perioada 17–20 iulie. Balul va fi deschis de duelul FC Voluntari - FC Botoșani și va continua cu partida FCSB - FC Argeș.

Sâmbătă, 18 iulie, va debuta și campioana României, U Craiova. Oltenii o vor găzdui pe UTA Arad.

Dinamo intră în joc duminică, 19 iulie. „Câinii” se vor deplasa pe terenul celor de la Petrolul.

Partida va începe cu ora 19:30, deoarece în acea zi este programată și finala Campionatului Mondial, care va începe la 22:00 (ora României).

Etapa se va încheia cu meciul Rapid - Sepsi de luni, 20 iulie.

Programul etapei #1 din Liga 1

Vineri, 17 iulie:

ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani

ora 21:30 - FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie:

ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa

ora 19:30 - Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda

ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

Când sunt programate cele mai importante derby-uri ale sezonului:

Etapa II: Dinamo - Craiova

Etapa III: Rapid - CFR

Etapa V: Rapid - Dinamo

Etapa VI: CFR - FCSB

Etapa VII: Rapid - Craiova

Etapa VIII: Dinamo - FCSB , U Craiova - U Cluj

, U Craiova - U Cluj Etapa X: Craiova - FCSB

Etapa XIII: FCSB - Rapid, CFR - Dinamo

Etapa XIV: U Cluj - FCSB

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