Programul etapei #4 CFR Cluj - Dinamo se joacă în prima zi de Paște » Când sunt programate celelalte partide

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #4 din play-off și play-out.
- Unele partide din această rundă se vor disputa pe 12 aprilie, de Paște.
Meciurile etapei #4 vor debuta cu partida Hermannstadt – Farul, programată pe 10 aprilie, și se vor încheia cu duelul din play-off dintre U Cluj și U Craiova, pe 13 aprilie.
Programul etapei #4 din play-off
În play-off, runda #4 programează trei întâlniri:
- 12 aprilie: CFR Cluj – Dinamo (21:00)
- 13 aprilie: Rapid – FC Argeș (18:30)
- 13 aprilie: U Cluj – Universitatea Craiova (21:30)
În play-out, unde se dispută meciurile pentru evitarea retrogradării, programul etapei #4 include:
- 10 aprilie: Hermannstadt - Farul (19:00)
- 11 aprilie: UTA - FC Botoșani (17:15)
- 11 aprilie: FCSB - Oțelul (20:00)
- 12 aprilie: Unirea Slobozia - Petrolul (18:00)
- 13 aprilie: Metaloglobus - Csikszereda (15:30)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|2
|33
|2
|U Craiova
|2
|33
|3
|Rapid
|2
|31
|4
|CFR Cluj
|2
|30*
|5
|FC Argeș
|2
|28
|6
|Dinamo
|2
|26
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|2
|27
|8
|UTA
|2
|25*
|9
|Botoșani
|2
|24
|10
|Farul
|2
|23*
|11
|Oțelul
|2
|21*
|12
|Csikszereda
|2
|20
|13
|Unirea Slobozia
|2
|16*
|14
|Petrolul
|2
|16
|15
|Hermannstadt
|2
|15*
|16
|Metaloglobus
|2
|10