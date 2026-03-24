Programul etapei #4 CFR Cluj - Dinamo se joacă în prima zi de Paște » Când sunt programate celelalte partide

alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 14:36
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 14:36
  • Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #4 din play-off și play-out.
  • Unele partide din această rundă se vor disputa pe 12 aprilie, de Paște.
  Toate partidele din Liga 1 sunt transmise live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Meciurile etapei #4 vor debuta cu partida Hermannstadt – Farul, programată pe 10 aprilie, și se vor încheia cu duelul din play-off dintre U Cluj și U Craiova, pe 13 aprilie.

Programul etapei #4 din play-off

În play-off, runda #4 programează trei întâlniri:

  • 12 aprilie: CFR Cluj – Dinamo (21:00)
  • 13 aprilie: Rapid – FC Argeș (18:30)
  • 13 aprilie: U Cluj – Universitatea Craiova (21:30)

În play-out, unde se dispută meciurile pentru evitarea retrogradării, programul etapei #4 include:

  • 10 aprilie: Hermannstadt - Farul (19:00)
  • 11 aprilie: UTA - FC Botoșani (17:15)
  • 11 aprilie: FCSB - Oțelul (20:00)
  • 12 aprilie: Unirea Slobozia - Petrolul (18:00)
  • 13 aprilie: Metaloglobus - Csikszereda (15:30)

Clasamentul în play-off

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid 231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo 226
*️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA 225*
9Botoșani224
10Farul 223*
11Oțelul 221*
12Csikszereda 220
13Unirea Slobozia216*
14Petrolul 216
15Hermannstadt215*
16Metaloglobus 210
*️ - beneficiază de rotunjire

