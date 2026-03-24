Programul etapei #4 CFR Cluj - Dinamo se joacă în prima zi de Paște » Când sunt programate celelalte partide

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #4 din play-off și play-out.

Unele partide din această rundă se vor disputa pe 12 aprilie, de Paște.

Toate partidele din Liga 1 sunt transmise live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Meciurile etapei #4 vor debuta cu partida Hermannstadt – Farul, programată pe 10 aprilie, și se vor încheia cu duelul din play-off dintre U Cluj și U Craiova, pe 13 aprilie.

Programul etapei #4 din play-off

În play-off, runda #4 programează trei întâlniri:

12 aprilie : CFR Cluj – Dinamo (21:00)

: CFR Cluj – Dinamo (21:00) 13 aprilie : Rapid – FC Argeș (18:30)

: Rapid – FC Argeș (18:30) 13 aprilie: U Cluj – Universitatea Craiova (21:30)

În play-out, unde se dispută meciurile pentru evitarea retrogradării, programul etapei #4 include:

10 aprilie : Hermannstadt - Farul (19:00)

: Hermannstadt - Farul (19:00) 11 aprilie : UTA - FC Botoșani (17:15)

: UTA - FC Botoșani (17:15) 11 aprilie : FCSB - Oțelul (20:00)

: FCSB - Oțelul (20:00) 12 aprilie : Unirea Slobozia - Petrolul (18:00)

: Unirea Slobozia - Petrolul (18:00) 13 aprilie: Metaloglobus - Csikszereda (15:30)

Clasamentul în play-off

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16* 14 Petrolul 2 16 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport