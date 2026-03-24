„Doar așa vom reuși” Răzvan Marin dezvăluie ce trebuie să facă România pentru a ajunge la Mondial

Internaționalul român Răzvan Marin (29 de ani) a vorbit despre meciul crucial al României din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Partida decisivă de la Istanbul va fi arbitrată de Francois Letexier. Este pentru a patra oară când francezul se va afla la centru într-un meci jucat de România.

„Tricolorii” nu au pierdut niciodată cu Letexier la centru.

Răzvan Marin: „Toată lumea o să vadă o Românie care se va bate până în ultimul minut”

Răzvan Marin, jucător cu 71 de selecții pentru naționala României, a vorbit despre partida decisivă cu Turcia. Întrebat ce ar însemna pentru el să încheie sezonul cu o calificare la Mondial, „tricolorul” a răspuns:

„Enorm! Pentru că îmi doresc foarte mult. Am jucat la un turneu final deja cu echipa națională, la un European (n.r. EURO 2024). Bineînțeles că ar fi ceva extraordinar dacă am reuși să ducem România după 28 de ani la un Mondial. Ar fi ceva nemaipomenit.

Important este să avem încredere. O încredere care să vină pur și simplu din interiorul nostru, adică să credem cu adevărat că ne putem califica și sunt sigur că toată lumea o să vadă o Românie care se va bate până în ultimul minut.

Doar așa vom reuși să mergem la Mondial. Asta va fi cel mai important: încrederea și credința că putem reuși acest lucru”, a declarat Răzvan Marin într-un interviu acordat pentru FRF TV.

Important e să mergem în Turcia și să știm foarte bine ce avem de făcut. Răzvan Marin, jucător AEK Atena

Cât despre valoarea jucătorilor turci, Marin a precizat:

„Nu știu dacă mai are sens să mai vorbim despre anumiți jucători ai Turciei pentru că îi vedem foarte bine la cele mai importante meciuri din fotbal, în Champions League și așa mai departe.

Până la urmă, noi suntem jucători mai mult tehnici decât fizici, dar cu siguranță trebuie să ne dorim mai mult decât ei (n.r. - victoria)”.

Răzvan Marin: „Anul în care sunt cel mai în formă”

AEK Atena, echipa la care evoluează Răzvan Marin, se află pe primul loc în campionat. Grecii s-au calificat și în sferturile Conference League, acolo unde vor da peste Rayo Vallecano, echipa pentru care joacă Andrei Rațiu.

Întrebat dacă acest baraj vine într-o perioadă foarte bună a carierei lui, Răzvan Marin a adăugat:

„Probabil. Dacă ne uităm la ultimii ani, este anul în care sunt cel mai în formă, joc meci de meci. Și înainte jucam la fel, rareori s-a pus problema să nu joc. Și ritmul din Europa mă ajută foarte mult.

Vin cu o altă motivație, cu o altă plăcere. De asta probabil la EURO (2024) noi ne-am calificat (n.r. - în optimi), în modul în care ne-am calificat, pentru că toți am avut un singur obiectiv și veneam aici tot timpul cu plăcere, pozitivi. Cred că asta ne-a ajutat enorm și sper să aduc în continuare această pozitivitate”.

Răzvan Marin a vorbit și despre presiunea care va fi pe stadionul lui Beșiktaș, acesta fiind obișnuit cu astfel de partide tensionate.

„Am jucat pe multe stadioane. De exemplu, în Italia jucam pe San Siro, acolo unde erau 70.000 de oameni.

Știu ce înseamnă un stadion plin, un stadion care poate să pună presiune pe adversari, dar în același timp poate să fie un dezavantaj foarte mare chiar și pentru echipa gazdă”.

12 goluri a marcat Răzvan Marin în 71 de meciuri pentru naționala României

Răzvan Marin: „ Mi-a readus acea bucurie și acea plăcere de a juca fotbal”

Răzvan Marin s-a transferat de AEK Atena în vara anului trecut de la Cagliari, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro.

În acest sezon, mijlocașul român a bifat 40 de apariții pentru greci, a marcat 6 goluri și a oferit 9 pase decisive. Marin a fost întrebat dacă l-a schimbat această mutare.

„Nu știu dacă neapărat m-a schimbat, dar probabil mi-a readus acea bucurie și acea plăcere de a juca fotbal pentru a câștiga.

Îmi doream foarte mult o echipă de genul pentru că una e să câștigi 35 de meciuri într-un sezon și una e să câștigi doar 7 meciuri. E cu totul și cu totul altceva.

Atmosfera din cadrul echipei, băieții în vestiar, fanii și așa mai departe îți aduc pur și simplu o bucurie, tot timpul ești pozitiv. Nu știu dacă neapărat m-a schimbat asta, dar probabil m-a ajutat foarte mult să îmi regăsesc plăcerea de a juca fotbal și de a lupta pentru ceva”.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Răzvan Marin, conform Transfermarkt

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 6/0) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

