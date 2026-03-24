Depay, cu telefonul pe bancă FOTO. Olandezul, în centrul unei controverse în Brazilia. A fost certat de staff! Cum se justifică: „Puteam să rămân în vestiar” +10 foto
Memphis Depay, surprins în timp ce utiliza telefonul mobil la meciul Corinthians - Flamengo (1-1). Foto: „X”@topskillsportuk
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 12:43
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 12:43
  • Memphis Depay (32 de ani), atacantul olandez de la Corinthians, a fost nevoit să clarifice pe rețelele sociale un incident petrecut în timpul meciului cu Flamengo (scor 1-1).
  • Fotbalistul a fost surprins în timp ce își folosea telefonul pe banca de rezerve.

Depay a început meciul titular, însă a părăsit terenul în minutul 22 din cauza unor probleme fizice. În a doua repriză, atacantul a fost surprins folosindu-și telefonul mobil, iar stafful clubului i-a cerut să-l lase.

Memphis Depay, nevoit să explice motivul folosirii telefonului în timpul unui meci, după ce a fost schimbat

Atacantul a explicat ulterior că apelul avea ca scop doar comunicarea cu personalul medical al naționalei Olandei.

„Ca să clarific, apelul meu telefonic a avut doar scopul de a comunica cu personalul medical din Olanda. Am ieșit din vestiar pentru a-mi arăta sprijinul față de echipa mea, deși aș fi putut să rămân în vestiar din cauza accidentării.

Sunt supărat și din cauza rezultatului meciului. Continuăm să muncim pentru zile mai bune”, a transmis Depay pe rețelele de socializare.

labels.photo-gallery

Selecționerul Olandei, Ronald Koeman, consideră că șansele ca Memphis Depay să joace în meciurile de pregătire ale Olandei pentru Cupa Mondială, cu Norvegia (27 martie) și Ecuador (31 martie), sunt reduse.

„Poate călători cu echipa, dar situația nu arată bine. Jucătorii se accidentează pe bandă rulantă. Sperăm la ce e mai bun pentru Cupa Mondială.

Avem mai multe antrenamente programate, dar trebuie să fim foarte atenți cu jucătorii”, a spus Koeman, conform reuters.com.

Depay se adaugă unei liste lungi de jucători indisponibili pentru naționala Olandei din cauza accidentărilor, alături de Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Emmanuel Emegha, Justin Kluivert și portarul Robin Roefs.

55 de goluri
a marcat Depay în cele 108 de meciuri jucate la naționala Olandei. Atacantul a mai jucat în cariera sa pentru PSV, Lyon, Manchester United, Atletico Madrid și Barcelona

Depay își păstrează obiectivul de a juca la Cupa Mondială cu Olanda. În 2026, fotbalistul a evoluat în 12 meciuri, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

