Baciu despre cel mai criticat jucător Antrenorul de la FCSB a comentat situația: „Și-a dat seama de asta” +6 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Baciu despre cel mai criticat jucător Antrenorul de la FCSB a comentat situația: „Și-a dat seama de asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 23:12
  • Csikszereda - FCSB 0-2. Marius Baciu (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit despre victoria echipei sale din etapa #2 din Liga 1.
  • Tehnicianul a comentat și situația lui Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul FCSB care a fost criticat după evoluția sa din meciul cu Auda, scor 2-2.
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FCSB a început perfect partida de la Miercurea Ciuc. Risto Radunovic a deschis scorul în minutul 3, după o execuție de senzație.

Dennis Politic a majorat diferența în minutul 16, iar roș-albaștrii au maximum de puncte după două etape.

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Csikszereda - FCSB 0-2. Marius Baciu: „Am o mare încredere în jucătorii noștri tineri”

Marius Baciu a fost foarte mulțumit de jucătorii tineri care au evoluat în meciul cu Csikszereda.

„Un joc bun, un joc care nu are cum să nu te mulțumească, am jucat cu patru jucători sub vârstă (n.r. U21: Pădurariu, Toma, David Popa și Stoian).

Au fost dezinvolți, au înțeles ce am cerut, adică să aibă plăcere, bucurie de a juca. Cum am spus de la bun început, eu, cel puțin, am o mare încredere în jucătorii noștri tineri. S-au dezvoltat mult mental față de anul trecut.

Au făcut ce le-am cerut, în mare parte, chiar dacă au fost câteva lucruri pe care le mai putem pune la punct. Tinerețea lor mă bucură și își doresc afirmare, asta e important”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

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Galerie foto (6 imagini)

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Antrenorul de la FCSB a vorbit și despre victoria echipei sale. Baciu este încântat de faptul că roș-albaștrii nu au primit gol în primele două etape.

„O victorie mare, o victorie importantă pentru noi, trei puncte, în primul rând. N-am luat gol, asta e o satisfacție foarte mare pentru mine. În două etape, nu am luat niciun gol și asta mă bucură, chiar dacă am făcut niște greșeli în Europa.

Victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a putea pregăti meciul de joi (n.r. cu Auda), care va fi foarte greu.

Sunt foarte bucuros pentru partea de organizare, chiar dacă am avut așa câte o pasă greșită, că n-am închis suficient culoarele, n-am fost câteva ori pe schimbările de direcție, n-am venit bine la dublaj.

Clar că avem nevoie de mult mai multă concentrare în fața porții, pentru că am ajuns acolo și, de exemplu, în Europa nu te iartă nimeni”, a mai spus Marius Baciu.

Marius Baciu, despre Târnovanu: „Un jucător care are toată încrederea noastră”

Marius Baciu a vorbit și despre situația lui Ștefan Târnovanu, care a fost criticat dur după evoluția sa din meciul tur cu Auda, scor 2-2.

„E un jucător care are toată încrederea noastră, și-a dat seama că toată lumea e alături de el. Și pentru asta trebuie să răsplătească oarecum, prin evoluții bune și concentrare maximă.

Fane (n.r. Ștefan Târnovanu) e un portar de mare clasă, din punctul meu de vedere. Avem și alți portari foarte buni în club.

Chiar Popică (n.r. Matei Popa), și el e un jucător care trebuie să fie atent, oricând se poate întâmpla să apară, pentru că e lungă competiția și se poate întâmpla orice”, a încheiat Baciu.

FOTO. Golul înscris de Risto Radunovic în Csikszereda - FCSB 0-2

Csikszereda - FSCB, golul lui Radunovic. Captură Prima Sport (21).jpg
Csikszereda - FSCB, golul lui Radunovic. Captură Prima Sport (21).jpg

Galerie foto (23 imagini)

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