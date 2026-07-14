CNA analizează cazul Banciu Vicepreședintele instituției, reacție după derapaj: „Suspiciuni clare de discurs rasist”
Valentin-Alexandru Jucan și Radu Banciu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago/ Facebook
Campionate

CNA analizează cazul Banciu Vicepreședintele instituției, reacție după derapaj: „Suspiciuni clare de discurs rasist”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 22:21
  • Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte al CNA, a reacționat după afirmațiile jurnalistului Radu Banciu despre jucătorii de culoare ai naționalei Franței.
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Oficialul Consiliului Național al Audiovizualului a anunțat că a dispus monitorizarea conținutului și că subiectul va intra miercuri pe ordinea de zi a Consiliului.

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CNA analizează derapajul lui Radu Banciu: „Suspiciuni clare de discurs rasist”

„Am văzut ce a spus Radu Banciu despre jucătorii 🇫🇷francezi de culoare. Recunosc: m-a deranjat, și nu doar din postura de vicepreședinte al CNA - Consiliul Național al Audiovizualului.

Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, ce cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea audiovizualului.

De aceea am dispus deja monitorizarea conținutului respectiv, ca să verificăm exact limbajul folosit și respectarea interdicției legale de incitare la ură și discriminare. Mâine subiectul intră pe ordinea de zi a Consiliului”, a notat oficialul CNA, pe rețelele de socializare.

Demnitatea umană nu se negociază în spațiul audiovizual românesc, indiferent de rasă, etnie sau naționalitate. Vom face public rezultatul analizei, cu respectarea procedurilor legale. Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte CNA

Afirmațiile lui Banciu au fost făcute în emisiunea pe care acesta o prezintă la iAMsport, în contextul discuțiilor despre naționala Franței înaintea semifinalei cu Spania, de la Campionatul Mondial 2026.

Momentul a venit după o altă serie de afirmații rasiste făcute de fostul premier spaniol, Mariano Rajoy, înaintea semifinalei de la CM 2026.

Ce a spus Radu Banciu? „Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși.

Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată. Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței.

Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”.

Întregul moment poate fi văzut AICI.

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