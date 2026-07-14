Tranzacție ciudată UTA a cesionat venituri uriașe către un antrenor care n-a lucrat niciodată la club! 

UTA Arad, club aflat în concordat preventiv, a cesionat către antrenorul Andrei Prepeliță o creanță viitoare de 320.000 de euro, potrivit unui document înscris în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Operațiunea este surprinzătoare deoarece Andrei Prepeliță (40 de ani), rămas fără angajament după despărțirea de Unirea Slobozia în urmă cu cinci luni, nu a avut relații contractuale cunoscute cu UTA, nici ca jucător, nici ca antrenor.

Contract de 320.000 de euro între UTA și Andrei Prepeliță

Documentul nu precizează ce reprezintă creanța și nici în baza cărui raport contractual a fost încheiată cesiunea.

Atât Prepeliță, cât și conducerea UTA au refuzat să ofere explicații privind natura înțelegerii.

Contactat de GOLAZO.ro, fostul internațional a răspuns scurt: „E o chestie confidențială!”.

Meszar: „Nu comentăm documente confidențiale”

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere și lui Alexandru Meszar, finanțatorul UTA Arad.

Nici acesta nu a oferit mai multe detalii, invocând de asemenea confidențialitatea documentelor.

„UTA este o asociație de drept privat, iar din respect față de toți partenerii noștri contractuali avem o regulă clară: nu comentăm în spațiul public conținutul contractelor și nici informații care fac obiectul unor documente confidențiale, indiferent de persoanele sau entitățile implicate. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a transmis oficialul „Bătrânei Doamne”.

Banii vor fi încasați de Andrei Prepeliță din drepturile TV și alte venituri

Potrivit contractului din 11 iunie 2026, UTA a cesionat în favoarea lui Andrei Prepeliță o creanță viitoare în valoare de 320.000 de euro.

Suma va fi plătită în lei, la cursul BNR din ziua fiecărei plăți, și va fi reținută din primele încasări pe care UTA le va primi din drepturile TV distribuite de LPF, din fondurile UEFA sau din sumele acordate de FRF pentru participarea în Cupa României.

Plata va continua până la acoperirea integrală a celor 320.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport