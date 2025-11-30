Paqueta, eliminare bizară  Fanii îl acuză că a luat două „galbene” pentru  pariuri: „Comportament absurd, voia să fie trimis la vestiare”
Lucas Paqueta FOTO: IMAGO
Paqueta, eliminare bizară Fanii îl acuză că a luat două „galbene” pentru pariuri: „Comportament absurd, voia să fie trimis la vestiare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 21:18
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 21:51
  • Lucas Paqueta (28 de ani), mijlocașul celor de la West Ham, a fost eliminat în înfrângerea cu Liverpool, scor 0-2, după ce a încasat două cartonașe galbene pentru proteste.

În trecut, brazilianul a fost implicat într-un scandal de proporții, după ce a fost acuzat că a provocat mai multe cartonașe galbene pe care apropiați de-ai săi ar fi pariat.

Lucas Paqueta, eliminat după două cartonașe galbene pentru proteste

Mijlocașul celor de la West Ham a primit două cartonașe galbene unul după altul, pentru proteste, în minutul 83 al partidei de la Londra.

Totul a pornit de la un fault comis de Niclas Fullkrug asupra lui Dominik Szoboszlai.

Nemulțumit de decizia arbitrului Darren England, Paqueta a avut un comportament nesportiv, ceea ce i-a adus eliminarea cu doar câteva minute înainte de finalul partidei.

După această eliminare, fanii l-au criticat dur pe brazilian, ținând cont de scandalul în care acesta a fost implicat în anul 2023.

La acel moment, Federația Engleză l-a acuzat pe jucătorul lui West Ham că ar fi trucat patru cartonașe pe care apropiați de-ai acestuia ar fi pariat în Brazilia sume uriașe.

Cele patru întâlniri care au ridicat semne de întrebare:

  • 0-2 cu Leicester (12 noiembrie 2022)
  • 1-1 cu Aston Villa (12 martie 2023)
  • 3-1 cu Leeds (21 mai 2023)
  • 1-1 cu Bournemouth (12 august 2023)

Publicația spaniolă Marca a scris în luna iulie că atacantul brazilian va fi găsit nevinovat în acest caz.

Reacțiile fanilor după eliminarea lui Paqueta

După eliminarea din partida cu Liverpool, internauții au privit cu suspiciune cele întâmplate și l-au acuzat în mod direct pe mijlocaș că a încercat să facă un aranjament pentru pariuri sportive.

„Ăsta trebuie să fie un aranjament din partea lui Paqueta. Pur și simplu nu se poate să nu fie” / „Paqueta e un idiot, sigur căuta cartonașul roșu. E un comportament absurd” / „Voia să fie eliminat. Un tip ciudat”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

