Grigore Turda (28 de ani), fundaș român legitimat la FK Sarajevo, a vorbit despre atmosfera din Bosnia și despre cum se vede meciul din țara gazdă.

Selecționata condusă de Mircea Lucescu are nevoie de o victorie la Zenica pentru a putea spera că va face parte din urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru barajul din luna martie.

Grigore Turda, despre atmosfera din Bosnia, înaintea partidei cu România

„S-a creat o emulație în ultima săptămână. Din ce am auzit, au o generație foarte bună și și-ar dori să meargă la un turneu final”, a spus Turda, la Digi Sport.

Întrebat dacă cineva l-a abordat în legătură cu România, fotbalistul a spus:

Nu, mai mult la nivel de glumă cu colegii, dar cumva părerile sunt împărțite. Ei susțin Bosnia, eu, fiind minoritar, încerc să susțin România și vedem diseară Grigore Turda

Fotbalistul, care are opt meciuri jucate la Sarajevo, va fi pe stadion la Bosnia - România:

„O să merg la meci, e o jumătate de oră (n.r. - față de Sarajevo). M-am chinuit puțin să găsesc bilet. Printr-un coleg, care este la naționala Bosniei, am reușit să fac rost de două bilete, dar nu mi-a fost ușor.

O să merg «undercover» (n.r. - sub acoperire), că o să merg cu soția, care e însărcinată, să nu avem vreo problemă acolo. (n.r. - cu fanii) Sunt ca ultrașii români, adică au așa un sânge mai fierbinte ”, a declarat fotbalistul.

Grigore Turda, despre nivelul campionatului din Bosnia: „În comparație cu România e mai agresiv”

Grigore Turda a adunat 129 de meciuri în Liga 1, pentru echipe precum Argeș, Voluntari și Buzău, și a vorbit despre diferențele pe care le-a simțit față de Bosnia.

„Nivelul campionatului nu e unul scăzut. În comparație cu România e puțin mai agresiv, dar campionatul din România are mai multă calitate și, până la urmă, cred că este mai bun campionatul nostru.

În campionat sunt mulți croați, sârbi, macedoneni, care ori sunt la o anumită vârstă, ori sunt tineri de perspectivă. Parcă nici nu-i mai consideri străini pe cei croați și pe cei sârbi, că vorbesc aceeași limbă și, oarecum, nu zici că sunt străini.

Sunt eu, mai e un bulgar, un croat, dar puțini din afara fostei Iugoslavii. Condițiile sunt foarte OK: avem baza noastră de pregătire, sala noastră, sala de mese, la nivel medical totul e top”, a mai declarat Turda.

400.000 de euro este cota de piață a lui Grigore Turda, potrivit transfermarkt.com, fundaș transferat în vara acestui an la FK Sarajevo

Grigore Turda nu și-a luat încă banii de la Buzău: „Mai am de primit trei salarii”

Întrebat dacă crede că își va primi salariile restante de la Buzău, echipă pentru care a jucat în sezonul 2024-2025, jucătorul a spus:

„Nu știu, nu prea mai am speranțe. Clubul vrea să se dizolve, o să fie o decizie în decembrie. Eu, ca restul colegilor, mai am de primit undeva la trei salarii și ceva, dar cred că este greu .

Nu sunt probleme aici (n.r. - în Bosnia), era și culmea să prind și aici problemele din țară. Până acum nu au fost probleme.

Mă simt bine aici, nu mă gândesc să plec în perioada următoare, mai am contract încă un an și jumătate din iarnă. O să vedem când o să fie cazul”, a mai spus fundașul.

Întrebat cum a ajuns să se transfere la Sarajevo, fotbalistul a răspuns:

După ultima etapă a Buzăului cu UTA a fost scouterul echipei la meci și, întâmplător, la o săptămână–două am fost propus la club. Prima dată când am auzit de Bosnia nu știam ce să zic, dar după ce am văzut ce înseamnă Sarajevo mi-am dat seama că nu e o echipă obișnuită: cu mulți fani, multă istorie Grigore Turda

Fundașul a explicat că nu a întâlnit mulți români de când s-a transferat în Bosnia.

„Nu prea am văzut români, sunt câțiva români la baza militară, care se află chiar lângă baza noastră de pregătire. Acolo mai auzeam «Turda, hai Turda», mi-au zis colegii că sunt foarte mulți militari români”.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

