Bayern - PSG a bătut tot Semifinala de la Munchen a făcut audiență TV peste toate meciurile din actualul play-off de Liga 1
Bayern Munchen - PSG 1-1 s-a jucat miercuri, de la 22:00, în returul celei de-a doua semifinală din Champions League
Publicat: 07.05.2026, ora 17:08
Actualizat: 07.05.2026, ora 17:08
  • Transmis de Digi Sport și Prima Sport, meciul a avut o cotă de piață de peste 20%: adică unul din 5 televizoare, deschise în acel interval orar, era pe meciul de la Munchen

Meciurile internaționale continuă să câștige teren, în fața meciurilor din campionatul intern, în duelul interesului generat în rândul telespectatorilor din România. Iar cel mai bun exemplu e ceea ce s-a întâmplat miercuri seară, cu meciul retur dintre Bayern Munchen și PSG, din semifinalele Champions League.

Partida a înregistrat un rating excelent. Cele două televiziuni care au transmis partida, Digi Sport și Prima Sport, au strâns împreună o audiență de 5,3% pe publicul comercial, cel care ia în calcul telespectatorii cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

În plus, cota de piață a fost și ea foarte importantă, a trecut de 20%, ceea ce înseamnă că dintre televizoarele pornite în România între orele 22:00 și 23:55, unul din 5 era postat pe Bayern - PSG.

Bayern - PSG, 60% peste Rapid - Dinamo!

Nivelul de 5,3% rating e unul foarte mare, fiindcă prin raportare la jocurile din Liga 1, în actualul play-off, din cele 21 de partide care s-au jucat în primele 7 etape, nici una nu s-a apropiat de ratingul partidei dintre campioanele Germaniei și Franței.

Cel mai urmărit joc din play-off e, până în prezent, Universitatea Craiova - Rapid 1-0, care a atins 4,1% rating, ceea ce înseamnă că meciul de miercuri, de la Munchen, a avut aproape 30% în plus audiență TV. Față de derby-ul Rapid - Dinamo 3-2, din etapa de deschidere a play-off-ului, Bayern - PSG a fost superior cu 60%!

Meciurile din play-off cu cea mai mare audiență versus Bayern - PSG

PARTIDA RATING (%)
Bayern - PSG 1-1 5,3
Craiova - Rapid 1-0 4,1
Dinamo - Rapid 2-1 3,9
Craiova - Dinamo 2-1 3,9
Rapid - Dinamo 3-2 3,3
Dinamo - Craiova 0-1 3,3
Craiova - CFR 2-0 3,2

Bayern - PSG a urcat direct în top 5 cele mai vizionate partide de fotbal din 2026, transmise în România. Pe primul loc, fără nici o șansă de a fi detronată, e confruntarea de la barajul de CM, Turcia - România 1-0, cu care Prima TV a atins pe 26 martie o audiență colosală. În plus, două meciuri din Liga 1, dar nu din play-off, sunt peste semifinala de miercuri din Liga Campionilor.

Top 5 cele mai vizionate meciuri de fotbal în 2026, în România

MECI AUDIENȚĂ (%)
Turcia - România 1-0 16,7
Craiova - FCSB 1-0 7,9
FCSB - CFR 1-4 6,1
Slovacia - România 2-0 5,9
Bayern - PSG 1-1 5,3

Audiență peste Andreea Esca, dar sub Las Fierbinți și Chefi la Cuțite

Partida Bayern - PSG a fost foarte sus în topul audiențelor zilei de miercuri, în privința tuturor programelor TV, indiferent de profil. S-a clasat pe locul 4, fiind depășit doar de Las Fierbinți, cele 5 minute de informații despre vreme în buletinul Meteo din cadrul Știrilor Pro TV și de show-ul Chefi la cuțite, difuzat de Antena 1.

În schimb, meciul a bătut ca audiență Știrile Pro TV, de la ora 19:00, nu însă și din punct de vedere al cotei de piață, jurnalul prezentat de Andreea Esca atingând un procent de aproape 30%.

Liga Campionilor
